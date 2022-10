Afrique: Choiseul Africa Business Forum - Andry Rajoelina lance une offensive économique au Maroc

Le président de la République Andry Rajoelina a quitté le pays, hier tard dans la nuit, pour mettre le cap sur le Maroc où il assistera, les 19, 20 octobre, à la troisième édition du Choiseul Africa Business Forum.

Un forum économique qui verra la participation de nombreux dirigeants venant des quatre coins du monde, mais aussi et surtout des investisseurs et chefs d'entreprises européens, africains et ceux du monde arabe.

Pour cet évènement, le chef de l'Etat est à la tête d'une forte délégation composée, entre autres, du ministre du Tourisme, de la ministre de l'Artisanat et des Métiers, de quelques membres de son staff au sein de la Présidence de la République de Madagascar, dont son conseiller spécial Soja Jean André, alias Kaleta et des opérateurs économiques représentant le secteur privé malgache.

En effet, Madagascar et le label Vita Malagasy seront à l'honneur pendant les deux jours de rencontre à Casablanca. Un panel spécial sur les opportunités d'investissement à Madagascar est d'ailleurs prévu dès la première journée du forum.

Tour d'horizon

Cette rencontre sera une occasion pour la délégation malgache de faire un tour d'horizon de la situation économique et entrepreneuriale à Madagascar, de présenter les opportunités d'affaires, et de convaincre les investisseurs internationaux par rapport au climat des affaires dans la Grande île.

Le président Andry Rajoelina, en tant qu'invité d'honneur du Choiseul Africa Business Forum, prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain matin. Il participera également aux différents débats dans le cadre de cet évènement.

Lors de son arrivée à l'aéroport de Casablanca, la délégation malgache a été accueillie par le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch. Mis à part le panel sur les opportunités d'affaires à Madagascar et au Maroc, les participants à ce Forum Choiseul Africa Business 2022 auront également des discussions autour de la cybersécurité, la promotion des petites et moyennes entreprises africaines (PME), la transformation digitale, les énergies renouvelables, les industries culturelles, l'enseignement supérieur, l'agrobusiness, les infrastructures et le domaine de la santé.