Togo: Le gouvernement renoue avec la vaccination dans les écoles et universités

Sous l'égide du ministère de la santé, de l'hygiène publique et l'accès universel aux soins, la mini campagne de vaccination des élèves et étudiants contre la covid-19 est lancée ce lundi 17 octobre et s'étend sur cinq jours.

La situation semble revenir à la normale mais de nouveaux cas de contaminations au Corona virus se font enregistrés chaque jour au Togo. Ceci explique la décision des autorités togolaises de relancer cette semaine une campagne de vaccination.

Les élèves et étudiants de 12 ans et plus ou incomplètement vaccinés contre le virus sont notamment invités à être en règle avec les doses de vaccination.

Cette exhortation fait suite à une récente lettre du ministre de la santé, Prof Moustafa Mijiyawa adressée à son collègue des enseignements primaire, secondaire, technique et de l'artisanat, le Prof Dodji Komlan Kokoroko dans laquelle les directeurs régionaux et les inspecteurs de l'éducation devraient être instruits pour la fourniture du nombre d'élèves par établissement.

À la date du 16 octobre 2022, le nombre total de cas positifs est estimé à 39256 ; 38839 guérisons enregistrées ; 130 cas actifs et 287 décès.