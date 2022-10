Togo: Un avis sur les grandes orientations de développement

Une délégation togolaise séjourne à Rabat à l'occasion de l'assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions assimilées d'Afrique (UCESA).

'Cette rencontre marque une étape décisive dans l'opérationnalisation du Conseil économique et social du Togo', a indiqué Christian Trimua, le ministre en charge des Institutions de la République.

Ce Conseil, créé en 2019, ne fonctionne pas encore

Institution constitutionnelle indépendante, il assurera des missions consultatives auprès du gouvernement et de l'Assemblée nationale.

Dans l'exercice de ses attributions, le CEST donnera son avis sur les grandes orientations de développement, les politiques publiques d'ordre économique, social et en matière de développement durable et de régionalisation avancée.

La pertinence de ses avis, études et propositions sera liée à l'expertise mobilisée, à la capacité d'écoute et de mise en convergence de différentes composantes de la société et forces vives du pays.

L'UCESA regroupe les assemblées consultatives des pays africains, chaque pays étant représenté par une institution, et assure la représentation des conseils africains auprès des institutions et organisations nationales et internationales.

L'UCESA représente à ce titre le continent dans le conseil d'administration de l'Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS).