Afrique: Coopération - La Russie à l'assaut du continent

Après la Centrafrique, le Mali et le Burkina Faso, Moscou se lance à la conquête du Maroc, du Tchad et du Cameroun.

Au Tchad, la Russie espère que le nouveau gouvernement du général Mahamat Idriss Déby passera avec succès la phase de transition, va résoudre les problèmes de développement socio-économique et assurer le retour du pays à la forme constitutionnelle. C'est ce qui ressort d'une déclaration publiée par le ministère russe des Affaires étrangères. " Nous exprimons l'espoir que les autorités nouvellement formées, dirigées par Mahamat Idriss Déby, seront en mesure de passer avec succès l'étape de transition, de résoudre les tâches difficiles du développement socio-économique et de la lutte contre la menace terroriste et d'assurer le retour du pays à la forme constitutionnelle de gouvernement ", peut-on lire.

La déclaration poursuit: " Nous sommes déterminés à renforcer la coopération russo-tchadienne dans ses multiples facettes, y compris l'interaction dans les domaines politique, commercial et économique, les investissements et autres ". Le général Mahamat Idriss Déby a été investi dans ses fonctions de chef d'Etat, le 10 octobre, pour une période de transition de deux ans.

Avec le Maroc, la Russie a approuvé un accord de coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques au moins de quatorze domaines. L'accord stipule que Moscou assistera Rabat dans la création et l'amélioration des infrastructures d'énergie nucléaire, la conception et la construction de réacteurs nucléaires, ainsi que des usines de dessalement d'eau et des accélérateurs de particules.

L'accord consiste également en la fourniture de services au Maroc dans le domaine du cycle du combustible, du combustible nucléaire usé et radioactif et de la gestion des déchets. La Russie aidera aussi le Maroc dans l'exploration et l'exploitation des gisements d'uranium. Moscou offre aussi ses technologies de production d'eau pour vaincre la pénurie en Afrique. Le déclaration a été faite par le vice-directeur de RusHydro, Sergueï Matchekhine, lors du forum international Semaine russe de l'énergie, qui prépare le sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en 2023.

Selon Sergueï Matchekhine, les technologies russes de production d'eau potable seront utilisées en Afrique où un grand nombre d'habitants n'a pas accès à l'eau potable. " C'est un énorme problème qui doit être résolu par des efforts communs. Pour cela, nous proposons plusieurs technologies russes qui, selon les consommateurs africains également, sont très efficaces, en dépassant les américaines ou françaises ", a-t-il indiqué.

De plus en plus isolée par l'Occident à cause de son opération spéciale en Ukraine, la Russie se tourne activement vers l'Afrique qu'elle veut séduire. L'ambassadeur extraordinaire, Oleg Ozerov, chef du secrétariat du Forum du partenariat Russie-Afrique du ministère des Affaires étrangères, a déclaré : " Nous constatons que les pays d'Afrique veulent actuellement assurer une transition industrielle de leurs économies. Il sera néanmoins impossible de résoudre le problème de l'industrialisation sans avoir résolu les problèmes de l'énergie, sans avoir octroyé l'accès à l'électricité à la population et aux entreprises qui doivent créer l'industrie et la production ".

Un discours séduisant en Afrique où la plupart de pays connaissent de graves problèmes de délestage d'électricité en particulier et d'énergie en général. Le deuxième sommet du Forum du partenariat Russie-Afrique est prévu pour l'été 2023. Il vise à donner un nouvel élan à la coopération politique, commerciale, économique, d'investissements, scientifique, technique et humanitaire russo-africaine.