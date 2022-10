Afrique: Corée du Sud - Le continent au rendez-vous du sommet de Daejeon

Une forte délégation africaine venue de trente pays a pris part au septième sommet mondial des dirigeants et responsables des villes et gouvernements régionaux, organisé par Cités et gouvernements locaux (Cglu) à Daejeon, en Corée du Sud.

Plus de 3000 villes et gouvernements régionaux ainsi que leurs partenaires ont pris part au septième sommet des Cglu pour discuter et adopter le Pacte pour l'avenir de l'humanité de Cglu, axé sur l'avenir des personnes, de la planète et du gouvernement, dont une délégation venue de trente pays du continent noir. Plusieurs activités, parmi lesquelles une session d'apprentissage portant sur le thème " Promouvoir les principes d'une gouvernance efficace en Afrique", a été organisée par l'Académie africaine des gouvernements locaux de Cglu Afrique; ainsi qu'une session sur la célébration des dix ans d'existence du Réseau des femmes élues locales d'Afrique; et une série de sessions sur l'agenda climatique, concernant notamment la participation des villes et des gouvernements régionaux à la prochaine COP27, qui se tiendra du 6 au 18 novembre à Charm-El-Cheikh, en Égypte.

A l'issue de ce sommet, Cglu Afrique a signé trois Mémorandums d'entente avec notamment Mercociudades, l'association des villes et gouvernements locaux des pays membres du Mercosur, en Amérique latine ; la section régionale Asie-Pacifique de Cglu ; et l'Académie des gouvernements locaux de La Haye. Un accord de partenariat a été également conclu entre la ville de Xi'an, en Chine, et la Ville de Rabat, au Maroc, ainsi qu'un accord entre la ville de Chefchaouen, au Maroc et le Fonds d'équipement des Nations unies portant sur le financement de la rénovation de l'éclairage public. A également eu lieu le renouvellement des membres des organes dirigeants de l'organisation.

La délégation africaine a invité les différentes sections de Cglu à adopter une approche consensuelle pour désigner les nouveaux titulaires des postes. Cette approche embrasse les valeurs de responsabilités partagées, de collégialité et d'un objectif commun partagé pour le renforcement du mouvement municipal mondial. La délégation africaine a rappelé l'esprit de promotion de la collégialité et du partage des responsabilités par consensus, adoptée en 2021 pour gérer la transition de leadership.