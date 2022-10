Ile Maurice: Concert - Jubin Nautiyal prêt à enflammer la scène

Un rendez-vous unique est lancé aux passionnés de musique et de Bollywood. Le chanteur indien Jubin Nautiyal sera à Maurice le 19 novembre pour un concert à l'auditorium de Côte-d'Or. L'initiative revient à MABB Events, Ticketbox.mu, Spelmedia et Five Star Media de Girish Gujadhur qui se lance dans le monde événementiel. "Ce sera une nuit amusante, vibrante, énergique et romantique de notre star Jubin Nautiyal. Ce sera un concert mémorable. Nous invitons donc les membres du public à acheter leurs billets rapidement", conseille Girish Gujadhur.

Originaire de Dehradun, Jubin Nautiyal a fait ses premières gammes dans la musique classique avant d'entrer à Bollywood. L'étoile montante est venue sous les projecteurs lors d'une émission de téléréalité musicale et a remporté diverses distinctions et une large reconnaissance. Il a fait ses débuts à Bollywood avec la chanson Ek Mulakat de Sonali Cable. Depuis, il émerveille ses fans avec sa musique soul. Que ce soit Zindagi Kuch Toh Bata de Bajrangi Bhaijaan, Bandeyaa de Jazbaa, Meherbani de The Shaukeens ou The Humma Song de OK Jaanu, Nautiyal a une chanson pour chaque humeur. Son morceau Raataan Lambiyan de Shershaah est devenu l'une de ses chansons les plus populaires.

Jubin Nautiyal inspire de nombreux fans avec sa coiffure et sa mode très étonnante. Il dénombre plus de dix millions d'abonnés Instagram, notamment. Il compte dans son répertoire les chansons les plus réussies et les plus populaires de ces dernières années. Ses chansons atteignent plus de 2 milliards de vues sur YouTube et d'autres plateformes. Jubin Nautiyal a également reçu le prix du meilleur chanteur en 2020, 2021 et a remporté de nombreux autres prix. En 2019, ses chansons Tujhe Kitna Chahein Aur Hum de Kabir Singh, Tum Hi Aana et Kinna Sona de Marjaavaan sont devenues des chartbusters.

Les billets pour le concert sont en vente chez Ticketbox.mu à Rs 1 950 (VIP), Rs 1 650 (Platinum), Rs 1 450 (Premium Gradin), Rs 1 350 (Gold), Rs 1 250 (gradin) et Rs 950 (Silver).