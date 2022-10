Erythrée: Arrestation d'un évêque érythréen et de deux prêtres, saisie de la ville tigrinya de Shire également

Addis Abeba — Le gouvernement érythréen n'a pas encore commenté l'arrestation de Fikremariam Hagos, ordonné premier évêque de Segheneity, dans le sud de l'Érythrée, en 2012. L'Église catholique a demandé aux autorités gouvernementales compétentes où se trouvait Hagos. Apparemment, l'arrestation a eu lieu aux mains d'agents de sécurité érythréens à l'aéroport international d'Asmara. L'évêque était en route pour l'Europe. Il est actuellement détenu à la prison d'Adi Abeto avec ses autres prêtres, le père Mihretab Stefanos, curé de l'église Saint-Michel de Segheneity, et Abba Abraham des Capucins, qui ont également été arrêtés la semaine dernière.

Par ailleurs, c'est hier, 17 octobre 2022, que des sources diplomatiques ont signalé la prise de Shire, l'un des principaux centres urbains de la région séparatiste du Tigré.

La proposition de l'Union africaine d'organiser des pourparlers de paix au Tigré, qui ont été reportés indéfiniment, est restée sans effet (voir Fides 11/10/2022).

Le consensus est qu'un accord pacifique entre le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali constitue une menace pour Isaias, l'ancien commandant rebelle érythréen qui a conduit sa nation à l'indépendance vis-à-vis de l'Éthiopie au début des années 1990 et qui préside depuis lors un État à parti unique. En plus de vaincre définitivement le TPLF, une conquête militaire contribuerait à consolider son pouvoir dans la région, à ouvrir le commerce avec l'Éthiopie et à renforcer davantage ses liens déjà étroits avec Abiy. Selon des sources diplomatiques, le pays intensifie son implication dans la guerre civile en Éthiopie voisine, entravant les efforts visant à mettre fin aux combats qui déstabilisent l'ensemble de la Corne de l'Afrique depuis près de deux ans.

Le TPLF accuse l'Érythrée d'organiser des attaques dans le Tigré depuis le début des combats en août, cinq mois après la déclaration d'une trêve (voir Agence Fides 24/8/2022). La semaine dernière, les gouvernements de l'Australie, du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis ont condamné " l'implication croissante des forces militaires érythréennes dans le nord de l'Éthiopie ".

L'hostilité entre l'Érythrée et le TPLF, qui a effectivement dirigé l'Éthiopie de 1991 à 2018, lorsqu'il a été mis sur la touche par Abiy, remonte à des décennies. Alors qu'Isaias et les Tigrines ont autrefois combattu côte à côte pour renverser le régime communiste du Derg en Éthiopie, les relations se sont dégradées après que l'Érythrée a obtenu son indépendance en 1993 et a cherché à affirmer sa souveraineté.

Les deux nations ont ensuite mené une guerre frontalière de 1998 à 2000 qui a fait des dizaines de milliers de morts. Ce conflit n'a officiellement pris fin qu'en 2018, lorsque Abiy a pris le poste de Premier ministre et a signé un accord de paix avec Isaias, une détente qui a valu au dirigeant éthiopien le prix Nobel. Ces derniers mois, l'Érythrée a fermé toutes les écoles internationales et bouclé la frontière avec le Soudan, une mesure visant à empêcher les opposants d'Isaias de s'infiltrer dans le pays. Le président a également ordonné à toutes les personnes précédemment exemptées du service militaire de subir de nouveaux tests médicaux.