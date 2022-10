Gabon: Le Conseil National Climat organise un atelier d'information à l'intention de la presse sur le Programme CAFI

Dans le cadre des activités du Programme Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (CAFI), porté par le Gouvernement gabonais et dédié à la protection de l'environnement, à la lutte contre les effets du changement climatique et la promotion du développement durable, le Conseil National Climat (CNC), en tant qu'entité de mise en œuvre de ce programme, organise un atelier d'information à l'endroit de la presse nationale et internationale.

Cet atelier qui permettra de mieux édifier les professionnels de l'information sur le Programme CAFI, ses enjeux, ses objectifs ainsi que ses activités, se déroulera le mercredi 19 octobre 2022, au complexe hôtelier Dounia Park, sis au Cap Esterias.

L'activité s'inscrit dans le cadre des travaux en appui à la Commission Nationale d'Affectation des Terres (CNAT), notamment la sous-commission communication.

La Commission Nationale d'Affectation des Terres (CNAT) est un organe interministériel créé par le décret n°00212/MEPPDD du 21 juillet 2017. Sa mission principale est d'élaborer et de mettre en œuvre un Plan National d'Affectation des Terres (PNAT), à travers notamment l'appui du Programme Initiative pour les forêts d'Afrique centrale (CAFI).

Présidée par le Ministre en charge du Plan climat et de l'affectation des terres, la CNAT regroupe les administrations sectorielles impliquées dans l'affectation des terres, notamment les ministères de l'Urbanisme, de l'Agriculture, des Eaux et Forêts, de l'Intérieur, des Mines, de l'Énergie et bien d'autres.

Elle comprend également des entités publiques telles que l'Agence Nationale de l'Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC), l'Agence Nationale d'Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF), l'Agence Gabonaise d'Études et d'Observations Spatiales (AGEOS), l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), le Conseil National Climat (CNC) qui assure le Secrétariat Permanent et bien d'autres.

L'atelier de ce mercredi sera également l'occasion de présenter le site internet et la plateforme numérique dédiés à la Commission Nationale d'Affectation des Terres et la vulgarisation des activités relatives au Programme CAFI.