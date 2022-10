Afrique: Parlement - Covid, tout-à-l'égout et embouteillages au menu

Grand-Baie

Tout-à-l'égout: 22% des travaux complétés

A la question du député du Parti travailliste, Osman Mahomed, sur les travaux du tout-à-l'égout à Grand-Baie, le ministre de l'Energie, Joe Lesjongard, a affirmé qu'à fin août dernier, seulement 22% des travaux ont été complétés. Selon lui, dans les semaines à venir, des travaux prioritaires, notamment pour la sécurité sur le site, seront terminés. Répondant à une question supplémentaire, le ministre a expliqué que le coût des travaux s'élève à Rs 2,8 milliards excluant la taxe. A ce jour, le contract consultancy et les travaux s'élèvent à Rs 590 millions excluant la taxe.

Covid-19

Vaccins expirés : Pfizer obtient une extension de 12 mois de l'OMS

"Pourquoi il n'y a pas eu de commande de vaccins avant la date d'expiration vu que Rs 2 par litre de carburants sont prélevées ?", demande le Dr Farhad Aumeer au ministre de la Santé. Le Dr Kailesh Jagutpal a répondu que la plupart des vaccins ont reçu une extension de la date de vaccination. Selon lui, l'OMS avait émis un communiqué pour dire que pour Pfizer, l'extension était de 12 mois. "Avec plus d'information, ils ont permis de prolonger la durée de conservation de ces vaccins." Selon les chiffres du ministre de la Santé sur la vaccination, du 13 avril au 12 octobre 2022, 17 213 personnes ont déjà reçu la seconde dose. A la question de savoir s'il existe un plan pour importer plus de vaccins alors qu'il y a une faible affluence concernant la seconde booster dose, le ministre répondra qu'il faut continuer à surveiller la situation face à une récurrence de cas et les différents variants d'Omicron à venir. A savoir que 115 150 doses de Johnson & Johnson et 68 248 doses de Sinopharm sont toujours disponibles pour la seconde dose de rappel.

Prêts

Rs 17 milliards remboursés à l'AFD jusqu'en 2040

Répondant à une question du député Fabrice David sur le prêt de 300 millions d'euros contracté auprès l'Agence française de développement (AFD) le 27 juillet 2020 pour la réduction et la gestion des catastrophes sanitaires et naturelles, le ministre des Finances dira que Rs 17 milliards seront remboursés y compris le capital et les intérêts. Le taux d'intérêt est de 1,12% pour une durée de 20 ans avec une période de grâce de 10 ans. Le remboursement a débuté en janvier 2021 et prendra fin en 2040.

Embouteillages à Vacoas

L'Avenue de l'Indépendance sera à double sens

"Bien avant la réalisation du métro, Vacoas connaissait déjà des embouteillages. Le trafic existant a été revu et reconfiguré." Déclaration d'Alan Ganoo, ministre du Transport, qui répondait à une question du député du PMSD, Kushal Lobine, concernant les embouteillages sur l'avenue St-Paul jusqu'au centre de Vacoas. Selon le ministre, des changements sont prévus pour fluidifier le trafic, notamment l'avenue de l'Indépendance qui sera une route à double sens durant les heures de pointe le matin et la jonction du CEB sera encore modifiée pour alléger le trafic.

Vieille ferraille

21 ferrailleurs enregistrés

A une question de la députée Subhasnee Luchmun Roy sur les sociétés détenant des permis pour de la vieille ferraille, le ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, répondra qu'au 13 octobre 2022, 21 ferrailleurs étaient enregistrés auprès du ministère de tutelle. Et qu'il revient au gouvernement de régulariser ce secteur.

Agriculture

Le National Wholesale Market opérationnel en décembre

Répondant à une question du député Ranjiv Woochit sur le National Wholesale Market à Wooton, le ministre de l'Agro-industrie dira que le bâtiment a été livré à l'Agricultural Marketing Board (AMB) qui en assurera la gestion. Selon Maneesh Gobin, quelques travaux de finition sont actuellement en cours. Et d'ajouter qu'il espère que d'ici la fin de l'année, le marché sera opérationnel.

Haut-Commissariat de Londres

Un appel d'offre lancé pour des travaux de rénovation

7 735 livres sterling. C'est le montant du loyer déboursé mensuellement pour la résidence du Haut Commissaire de Maurice en Grande-Bretagne. C'est ce qu'a révélé Alan Ganoo, ministre des Affaires étrangères, qui répondait à une question du député Ritish Ramful. Selon le ministre, pour le premier exercice d'appel d'offres en octobre 2019 pour des travaux de rénovation de la résidence officielle qui a été retardé à cause du Covid-19, il y a eu un seul soumissionnaire. Ce dernier n'a pas été retenu car le coût était 105% plus élevé que le coût estimé. La procédure pour la relance d'un nouvel appel d'offres a déjà été enclenchée.