Afrique de l'Ouest: Gestion et sécurité aux frontières- Trois jours pour passer la problématique au scanner

« Frontières et sécurité collectives ». C’est le thème d’un forum qui se tient depuis ce 18 Octobre 2022 à Abidjan, à l’immeuble de la Caisstab au Plateau.

Ces assises qui se veulent une biennale est organisée par le Secrétariat Exécutif de la Commission Nationale des frontières de la Côte d’Ivoire,(Cnfci). Son Secrétaire exécutif, le Préfet hors grade, Konaté Diakalidia, a indiqué que les enjeux aux frontières obligent nos États à sortir des approches traditionnelles pour engager de véritables réflexions, en vue de mettre en œuvre des politiques de gestion des frontières innovantes et plus adaptées. En outre, il n’a pas manqué d’ajouter qu’en ce qui concerne la gestion des frontières, jusqu’à une date récente, les politiques publiques ont surtout accordé la priorité aux aspects de délimitation et de démarcation des frontières, léguant les questions de développement en second plan. « Cette approche a été vite mise à rude épreuve du fait des effets multiformes de la mondialisation et du changement climatique, des idéaux de construction de l’Unité africaine, des processus d’intégration régionale et surtout des reformes de décentralisation. » a-t-il expliqué.

Cette biennale vise d’une part, à positionner la problématique de la gouvernance aux frontières au cœur des politiques de développement et, d’autre part, à mettre en place un réseau d’échanges et de partage d’expériences, en vue de promouvoir les actions et les initiatives publiques et privées, visant à développer les zones frontalières et à améliorer les conditions de vie des populations qui y vivent. Il s’inscrit donc dans la dynamique africaine de transformation des frontières en espaces de paix, de sécurité, d’intégration et de développement socio-économique.

Quelques 3000 participants parmi lesquels des experts nationaux, internationaux, les membres de la société civile, des praticiens et des universitaires réfléchiront sur la problématique du thème central indiqué plus haut. Parmi les participants citons ceux venus du Burkina Faso, du Benin et du Sénégal.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé a au nom du Premier Ministre, Patrick Achi , Président de la Commission nationale des Frontières de la Côte d’Ivoire, rappelé que les récentes attaques terroristes enregistrées il y a quelques mois à la frontière nord de la Côte d’Ivoire avec le Burkina Faso a obligé le Gouvernement ivoirien, notamment le département ministériel de la sécurité à réagir rapidement en prenant des mesures sécuritaires qui se sont avérées satisfaisantes.

Mais également, cette situation a permis de vite comprendre que l’éradication de la menace terroriste dans nos espaces frontaliers, doit s’appuyer sur une approche holistique, qui prend en compte fondamentalement la question de la cohésion sociale et du développement socio-économique dans ces aires géographiques. « L’élaboration en cours de la Politique Nationale de Gestion Intégrée des frontières terrestres, maritimes et aériennes ivoiriennes permettra à la Côte d’Ivoire de disposer définitivement d’un outil référentiel performant qui apportera les réponses adéquates à court, moyen et long terme sur la question. » a-t-il dit.

C'est pourquoi, il s'est félicité, de la tenue d’une telle activité, qui arrive selon lui, au meilleur moment, « pour donner un cadre de réflexion, d’échanges et de partages aux acteurs frontaliers étatiques et non étatiques, afin de mieux adresser les enjeux et défis aux frontières. »

Autour de ce thème central, 03 panels seront animés par une dizaine d’experts et de praticiens. Le premier sous thème intitulé « Frontières : Diplomatie, Paix et Développement » sera abordé le premier jour après la conférence inaugurale.

Quant aux deuxième et troisième sous-thèmes portant respectivement sur « Frontières : Communication, Santé » et « Sécurité juridique des Frontières », ils seront débattus le deuxième jour.

Belle tribune pour les différents promoteurs qui ont l’occasion de présenter des innovations, des productions et publications à travers la Lucarne « Nos frontières, demain » prévue dans l’après-midi du deuxième jour.