Cote d'Ivoire: Ordre national et reconnaissance- Thérèse Houphouët-Boigny faite Grand Officier

La Première Dame Dominique Ouattara a pris part à la cérémonie de décoration de l’ex-Première Dame, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, épouse du Président Félix Houphouët-Boigny, le mardi 18 octobre 2022.

La cérémonie de décoration s’est déroulée à la Grande Chancellerie à Cocody en présence de l’ex-Président Henri Konan Bédié, de l’ex-Première Dame Simone Ehivet Gbagbo et de plusieurs autres personnalités.

Notons que cette décoration a lieu la date anniversaire de la naissance du Président Félix-Houphouët-Boigny aux côtés de qui la Présidente de N’Daya International a passé des décennies de sa vie.

C’est donc une reconnaissance nationale pour la Première des Premières Dames ivoiriennes qui a marqué son époque de sa grande beauté et de son rayonnement au plan international. Des mérites unanimement salués lors de cette cérémonie au cours de laquelle l’ex-Première a été élevée à la dignité de Grand Officier de l’Ordre du Mérite National.

Madame Henriette Dagri Diabaté, Grande Chancelière de l’Ordre National, a planté le décor de la cérémonie en soutenant que la valeur d’une décoration et le prestige d’une cérémonie dépendaient de la qualité de la personne décorée. « Ce jour me donne l’opportunité de rappeler que la valeur d’une décoration, le prestige d’une cérémonie, dépendent surtout de la qualité de la personne décorée, mais aussi de celle des personnes qui l’honorent de leur présence. Et le prix que nous lui accordons aujourd’hui, les valeurs que nous lui attribuons, confortent notre conviction car elles touchent à l’existence même de notre nation, et aux valeur fondamentales de la République ici rassemblées en la personne de la récipiendaire », a d’entrée de jeu tenu à préciser la Grande Chancelière de l’Ordre National. Avant de donner le symbole de la Grande Chancellerie. En effet, pour Madame Henriette Dagri Diabaté, cette institution est le symbole des valeurs de la Nation. En ce sens, elle reconnaît le mérite et les actions remarquables des concitoyens au service de la Côte d’Ivoire et des ivoiriens. Mais aussi et surtout, pour Madame Henriette Dagri Diabaté, en ce jour anniversaire de la date de naissance du Président Félix Houphouët-Boigny, elle symbolise l’unité nationale et la paix. Aussi, la Grande Chancelière a soutenu que lorsqu’elle a découvert que Madame Thérèse Houphouët-Boigny, l’ex-épouse du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne n’a jamais été décorée, elle a tout mis en œuvre pour réparer cette injustice. « La République est aujourd’hui rassemblée dans toutes ses composantes, pour réparer cet oubli, Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Merci d’avoir compris et accepté notre démarche. Parce que je voulais le souligner, vous avez marqué votre époque, et j’ose dire les suivantes également », a expliqué la Grande Chancelière. Madame Henriette Dagri Diabaté a salué la contribution de l’ancienne Première Dame dans la promotion de l’image de la Côte d’Ivoire moderne. « Par votre beauté, votre élégance, votre prestance, vous avez représenté l’image de l’Ivoirienne moderne, ancrée dans son temps. Ainsi, incarnant si bien le « miracle Ivoirien », avez-vous fait rayonner la Côte d’Ivoire, partout dans le monde », a salué Madame Henriette Dagri Diabaté. A cela s’ajoute sa remarquable contribution dans le social à travers la Fondation N’daya et l’Association des Femmes Ivoiriennes (Afi).