Sénégal: Le groupe NGATAMAARE sera honoré sur la scène culturelle internationale à Bujumbura

Le Groupe NGATAMAARE remet ça!

" À tous mes compatriotes sénégalais et fans de l'Afrique, je suis heureux de vous annoncer cette nomination qui honore notre pays. Par ma voix, tout le groupe NGATAMAARE remercie les autorités Sénégalaises, le ministère de la culture et ses différents services, aux organisateurs du festival et à vous chers fans qui suivez nos productions", a confié l'artiste au micro de Amani TV.

Cette nomination est consacrée au groupe grâce au clip de Saly Diaw intitulé Aawdi.

Cette année, le festival SICA est à sa 16 ème édition. Il est organisé par la structure Golden International Promotion.

Le festival est d'une envergure internationale et va réunir plus d'une vingtaine de pays de l'Afrique et de la diaspora, selon les organisateurs.

Correspondance particulière de Abdoulaye Wade, Amani TV pour Confidentiel Afrique