Afrique: Le continent africain fier de ses stars dignement représentées au Ballon d'Or

La célèbre cérémonie de récompense " Ballon d'Or France Football " s'est tenue le lundi 17 octobre dernier à Paris, en France. Si le sacre du Français Karim Benzema a été salué par toute la planète, la grande famille du football africain a pu assister avec joie à la reconnaissance de ses talents notamment Sadio Mané, Mohamed Salah et Sebastien Haller.

Le Sénégalais Sadio Mane repart avec le Prix Socrates, nouvellement introduit, qui récompense le joueur ou la joueuse engagé(e) dans les projets sociaux et caritatifs. La star des Lions de la Teranga a été célébrée pour son dévouement et surtout, son implication dans le développement de son pays à travers la construction d'écoles et d'hôpitaux.

Au classement général du Ballon d'Or, Mané termine à la seconde place, uniquement devancé par le grand vainqueur du soir Benzema. C'est la première fois depuis le sacre de Son Excellence M. George Weah en 1995 qu'un joueur africain est aussi bien classé.

La victoire en Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 disputée en janvier et février 2022 et la qualification pour le Mondial 2022 ont pesé dans la balance, tout comme la performance en club de l'attaquant - désormais au Bayern Munich (Allemagne) - avec Liverpool FC (Angleterre) la saison dernière.

Le Pharaon Mohamed Salah termine cinquième. La star égyptienne a connu une merveilleuse saison avec un statut de finaliste de la CAN en tant que capitaine de l'Egypte, et demi-finaliste de la Ligue des Champions de l'UEFA avec son club Liverpool.

Sébastien Haller, modèle d'abnégation et de courage, a également terminé à la 13e place du classement grâce à ses performances avec l'Ajax Amsterdam (Pays-Bas). L'international ivoirien qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations en début d'année, se bat depuis plusieurs mois contre un cancer. C'est avec émotion que son combat a été salué. Il a également tenu à remercier sa famille et ses fans pour l'amour et le soutien en cette période difficile.

Pour rappel, cette édition du Ballon d'Or France Football récompensait les acteurs majeurs du ballon rond au cours de la période allant de juin 2021 à juin 2022.