Burkina Faso: Dépistage de maladies rhumatologiques - Pour que les retraités retrouvent une vie active

L'Association des rhumatologues du Burkina a initié, les 11 et 12 octobre 2022, une campagne de dépistage de maladies rhumatologiques à l'intention des retraités. Cette consultation des personnes âgées a eu pour objectif de leur favoriser un accès aux spécialistes et un diagnostic précoce " des maux de la vieillesse ".

Ce n'est pas jour officiel de visite médicale, ni de paie, ni d'une assemblée générale mais ce 12 octobre 2022 les personnes du troisième âge sont massivement mobilisés à la Maison des retraités Antoine-Nanga. La raison ? Il y va de leur santé. En effet, la société burkinabè de rhumatologie a initié en leur faveur une campagne de dépistage des pathologies rhumatologiques.

Débutée la veille (le 11 octobre), cette consultation de 2 jours a été une occasion de faciliter l'accès des personnes âgées aux spécialistes des os, des muscles et des articulations. "On s'est rendu compte que beaucoup de personnes n'ont pas toujours accès à nos consultations à cause des longues attentes du fait du nombre important de malades qu'on reçoit ", a fait remarquer le Dr Binta Sawadogo, l'une des rhumatologues du jour, visiblement débordés par le travail. Les retraités ne se sont pas fait priés pour la circonstance.

Les uns tenant toujours bien droit, les autres s'appuyant sur une canne ou se faisant accompagner par un proche qui leur tient la main, les mamies et papis, sous un soleil cuisant, patientaient, assis sur des chaises sous la grande tente dressée pour l'occasion ou à l'ombre des murs des bâtiments. "Les pathologies rhumatologiques sont assez fréquentes dans notre contexte. Hier, nous avons reçu 75 personnes à peu près. Aujourd'hui, à cette mi-journée, nous sommes déjà au double et il y a toujours de l'affluence, sans oublier qu'il y a un autre site de dépistage dans le quartier zone 1 ", a indiqué le Dr Ouédraogo.

A l'en croire, tous les patients qui ont été consultés dans le cadre de la présente campagne seront reçus dans les prochains jours en service de rhumatologie tous les lundis et mardis " en vue de revoir leurs résultats et de décider de ceux qui nécessitent un suivi et les intégrer dans la file de consultation ".

Les bénéficiaires, malgré la longue file d'attente, ne tarissent pas de bénédictions à l'endroit des hommes et des femmes en blouse blanche. "J'ai appris qu'il y avait une visite médicale et je suis là depuis ce matin pour en bénéficier. Quand je suis arrivée, on a contrôlé ma tension artérielle et ma glycémie et j'attends maintenant le dépistage. Je n'ai pas de mal particulier ; c'est seulement au niveau de mes genoux que je ressens parfois de la douleur. Mais c'est normal pour une vieille personne. On ne peut pas être bien portant tout le temps ", a confié la " mamie " Bibata Gnankambary, contrôleur à la retraite âgée de 85 ans, non sans avoir traduit sa reconnaissance aux initiateurs.

Selon le Dr Binta Sawadogo, l'âge avancé n'est pas le seul facteur de risque de rhumatisme. Il y a en plus le surpoids, la sédentarité, les malformations (facteurs modifiables) et le sexe féminin (non modifiable).

Concernant les pathologies les plus courantes, ce sont essentiellement les arthroses qui sont une usure du cartilage qui se trouve entre les 2 os. Elles peuvent être liées à l'âge, au surpoids ou à des malformations au niveau des articulations ; et les tendinopathies, maladies liées à l'atteinte des tendons, notamment au niveau de l'épaule, de la cheville. Elles sont causées par l'âge ou l'hyper sollicitation des articulations.

A ces maladies s'ajoutent le mal de dos dit symptomatologique (causé par des infections ou les rhumatismes) et les lombalgies communes. Ce mal de dos est dû au surpoids, à la sédentarité et à la mauvaise utilisation du dos. " Il y a des postures que le dos n'aime pas, comme s'asseoir ou rester arrêté longtemps, se courber pour faire certaines tâches ménagères, soulever des objets lourds ", a souligné la rhumatologue avant de donner ces conseils : " Pour prévenir les maladies rhumatologiques, il faut éviter les facteurs modifiables, à savoir perdre du poids, éviter la sédentarité, faire du sport et corriger les malformations sur les sujets jeunes ".