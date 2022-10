Afrique: Les COP 27 et 28 complètent le rôle de leader de l'Egypte et des EAU dans le développement durable

La ministre de l'Environnement, Yasmine Fouad, également coordinatrice ministérielle et envoyée de la COP27, a déclaré mardi que les deux conférences de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) et (COP28) complétaient le rôle de leader de l'Egypte et des Emirats arabes unis (EAU) dans la promotion du développement durable et respectueux de l'environnement et des technologies qui profitent à la postérité.

Dans une interview exclusive à l'Agence de presse émiratie "WAM", Mme Fouad a qualifié de "globale, intégrée et humanitaire" la session actuelle de la COP27, qui sera lancée à Charm el-Cheikh en novembre prochain, s'honorant du partenariat égypto-émirati à tous les niveaux.

Il est temps pour les deux pays de reformuler les efforts liés à l'action climatique au profit du monde, a ajouté la ministre, soulignant que la tenue de la conférence sur le climat de 2022 sur le sol égyptien et de celle de 2023 aux Émirats arabes unis changerait le rôle stratégique que peut jouer le Groupe arabe chargé de l'environnement au niveau ministériel auprès de la Ligue arabe dans la question du changement climatique au niveau des partenariats d'investissement, des emplois verts et du transfert et de localisation des technologies.