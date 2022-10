Algérie: Ballon d'Or 2022 - Karim Benzema entre dans la légende

Karim Benzema est devenu depuis le 17 octobre le cinquième joueur français à remporter le prestigieux prix après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-1984 et 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinedine Zidane. Il aura fallu vingt quatre ans pour que le champion du monde 1998 trouve enfin son successeur.

Comme un symbole, c'est Zinedine Zidane, son ancien entraîneur et mentor avec qui il a tissé une filiation évidente, qui lui a remis le prestigieux trophée mondial octroyé par le magazine "France football", au théâtre du Châtelet, à Paris.

Benzema a fait parler de lui de par sa persévérance et son sens de buts. Il a marqué les esprits lors de la saison 2021-2022 au cours de laquelle il a remporté la ligue des champions, la super coupe d' Europe et la Liga sans oublier la Ligue des nations gagnée après son retour en équipe de France.

L'attaquant français a individuellement bouclé la saison en inscrivant 44 buts en 46 matches toutes compétitions confondues, collectionnant ainsi des distinctions personnelles comme le prix de Pichichi, récompensant le meilleur buteur de la Liga avec 27 buts et celui du meilleur de ligue des champions en inscrivant 15 buts.

Joueur le plus décisif de la saison et un vrai leader sur le terrain, Karim Benzema a éliminé à lui seul le Paris Saint-Germain grâce à son triplet avant de récidiver face à Chelsea, en marquant un triplet à l'aller et un but qui a qualifié le Real au match retour après prolongation. Ses trois buts contre Manchester city, en demi-finales, plus précisément les deux penalties transformés dans les moments clés du match, ont pesé sur la balance pour l'ensemble des deux matches.

Benzema rejoint le cercle fermé des joueurs du Real de Madrid ayant remporté le Ballon d'Or après Di Stefano, Ronaldo, Figo, Zidane, Figo, Owen, Cannavaro, Kaka, Cristiano Ronaldo et Luka Modric . Seul Modric en 2018 et lui ont pu remettre le nez à la fenêtre dans la concurrence quasi hégémonique du duo Messi-Ronaldo depuis 2008.

" C'est juste la détermination, le travail et avoir envie parce que je m'entraîne beaucoup plus que les autres, par exemple. C'est quelque chose qui m'a permis, après mes 30 ans, de me dire voilà il ne faut pas lâcher et toujours avoir ce rêve dans la tête ", a déclaré le capitaine de la Maison Blanche qui ambitionne désormais gagner la Coupe du monde avec la France.

A 34 ans, il est le deuxième lauréat le plus âgé de tous les temps derrière l'Anglais Stanley Matthews en 1956 (41 ans). C'est pour la première fois en seize ans que ni Lionel Messi absent de la liste ni Ronaldo 20e n'étaient des candidats sérieux. La chance a fini par sourire à Karim Benzema.

Deuxième au classement général devant Kevin De Bruyne, le Sénégalais Sadio Mane a remporté le prix Socrates pour son engagement social et caritatif dans son pays.

Thibaut Courtois a reçu le trophée Yacine récompensant le meilleur gardien de la saison. Il succède à Gianluigi Donnarumma. Robert Lewandowski remporte le prix Gerd Muller qui récompense le joueur qui a plus marqué de buts dans la saison. Gavi obtient le trophée Kopa encourageant le meilleur jeune joueur. Alexia Putellas reçoit pour la deuxième fois consécutive le Ballon d'Or féminin.