Soudan: L'Agence Soudanaise de Presse honore son ancien Directeur Général défunt Mustafa Amin

Khartoum — L'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) a honoré aujourd'hui son ancien Directeur Général, défunt Mustafa Amin, qui a contribué à son établissement et à son développement pour devenir une agence de presse nationale régionale dominante, en présence des membres de sa famille.

La cérémonie d'hommage a été assistée par le Ministre de la Culture et de l'Information, Dr. Graham Abdel-Gader, Nasr-Eddin Ahmed, le Sous-Secrétaire du Ministère de la Culture et de l'Information, le Ministre des Télécommunications Adel Hassan et le Général de Brigade Nabil Abdallah, le porte-parole des Forces Armées.

Un certain nombre d'anciens directeurs généraux de la SUNA ont également assisté à l'occasion.

Adressant à l'occasion, le Ministre de la Culture et de l'Information a dit que le défunt Mustafa Amin avait contribué à faire de l'Agence Soudanaise de Presse l'une des agences de presse les plus éminentes dans la région.

Pour sa part, la Directrice Générale de la SUNA, Dr. Fikria Abayazid, a dit que l'agence de presse a atteint ce niveau technique et éditorial avancé grâce au défunt Amin et à ses successeurs pour devenir l'agence de presse officielle, où elle diffuse ses services aux niveaux national et international en langues Arabe, Anglaise et Française.

Pour leur part, les membres de la famille de défunt Mustafa Amin ont exprimé leur gratitude à l'Administration de la SUNA pour cet honneur, en disant que le défunt était resté fidèle à l'agence de presse jusqu'à la fin de sa vie.