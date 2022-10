Seychelles: Protection des océans - Les garde-côtes des Seychelles lancent une expédition pour lutter contre les DCP

Un équipage de 29 membres a quitté mardi la base des garde-côtes des Seychelles (SCG) à Mahé à bord du navire Saya de Malha pour une première expédition visant à lutter contre les dispositifs de pêche agrégés (DCP) dans les groupes d'îles du sud de l'archipel des Seychelles.

Les DCP sont des structures en bois flottantes artificielles avec des filets suspendus pour attirer les poissons largement utilisés dans la pêche au thon. Ces radeaux peuvent flotter librement ou être ancrés dans des fonds marins et sont connus pour avoir un effet néfaste sur l'environnement.

Le ministre de la Pêche et l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, qui a assisté au départ de l'équipage, a déclaré que "nous sommes en mission pour essayer d'aider à atténuer les impacts négatifs que les DCP peuvent avoir sur l'environnement océanique".

Bien qu'il soit strictement interdit aux navires de jeter des déchets depuis ces 30 dernières années, deux millions de DCP sont jetés en mer chaque année et, dans la plupart des cas, ne sont pas récupérés.

M. Ferrari a déclaré que "ces DCP se détachent parfois, se perdent, dérivent et se retrouvent sur les plages et bon nombre de nos îles les plus au sud sont touchées".

Photo : Des officiers du SCG sur Saya de Malha et deux étudiants de l'Académie de formation maritime font partie de l'expédition. (Seychelles Fishing Authority) Photo License: CC-BY

Pour tenter de résoudre le problème, le ministère travaille avec le SGC, la Seychelles Islands Foundation et l'Island Conservation Society dans des expéditions de nettoyage pour collecter et éliminer physiquement ces débris échoués dans les récifs, les lagons et sur les rives des îles.

Le gouvernement travaille également avec les acteurs de l'industrie du thon pour contrôler le problème.

"Ils contribuent une somme d'argent d'environ 175 000 € par an que nous utilisons ensuite pour le financement des garde-côtes afin qu'ils aillent là-bas et récupèrent les DCP qui dérivent. De plus certains de ces DCP sont déjà sur les plages de certaines de ces îles du Sud. " il a dit.

Outre les officiers du SCG de Saya de Malha, deux élèves de l'Académie de Formation Maritime - Sandro Souffe et Sandrine Thelermont - sont également à bord pour participer à l'expédition.

"Nous espérons qu'au cours des prochaines expéditions, nous aurons beaucoup plus d'étudiants qui se joindront et qui feront partie de cette action fantastique en faveur de notre environnement", a déclaré M. Ferrari.

Le commandant de la station de navire du SCG, Ivel Ernesta, a expliqué que Saya de Malha sera en mer pendant 10 jours en direction des îles Amirantes et passera au moins une journée sur chacune des îles.

M. Ernesta a expliqué qu'il y a eu des rapports de DCP trouvés sur de nombreuses îles, bien que pour le moment on ne sache pas combien il y en a et où on les trouve le plus.

"Nous prévoyons de couvrir tout le pays, mais nous commençons d'abord par le groupe d'îles des Amirantes et plus tard, nous irons au groupe de l'Assomption et aux îles d'Aldabra, qui sont plus au sud", a-t-il ajouté.

On espère qu'après ce voyage, au cours duquel les officiers documenteront leur travail, le SCG aura une idée plus claire de la situation.

"Le navire se rapprochera le plus possible de l'île, des bateaux plus petits seront ensuite déployés sur les îles afin que les officiers puissent commencer leur travail", a déclaré M. Ernesta.