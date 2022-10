Maroc: "Rabat Magique", une nouvelle parution de la MAP, la première d'une série de livres sur les villes marocaines

Rabat — L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) vient de publier "Rabat Magique", la première parution d'une série de livres sur les villes du Maroc.

Cet ouvrage de 180 pages met en avant la richesse du patrimoine de la Capitale du Royaume et invite le lecteur à un voyage dans le temps et dans l'espace où l'histoire, l'architecture, la cuisine et la spiritualité de la ville sont mises en avant.

Édité en langues française et anglaise, "Rabat Magique" jette la lumière, à travers ces différents volets, sur le potentiel dont dispose Rabat aux niveaux touristique, culturel, économique et environnemental, qui, regroupés dans un seul recueil, permet de découvrir "La Ville Lumière" dans toute sa splendeur.

Rabat, tel que décrite par le Directeur général de la MAP, Khalil Hachimi Idrissi, dans la présentation de "Magique Rabat", "est un "creuset culturel qui a absorbé de multiples apports au cours de son histoire. Dans un processus quasi géologique, des strates se sont accumulées, solidifiées, sédimentées et ont donné naissance à une identité singulière".

Dans cette présentation intitulée "La parabole des cigognes", M. Hachimi Idrissi relève que "la fonction de capitale politique de la ville, la présence du Palais Royal en son sein, du Mechouar adossé au quartier des Touargas, de la mosquée 'Ahl Fès' et sa vocation makhzénienne multiséculaire, lui ont donné une patine qui enveloppe toute la population d'une espèce de 'sacralité' urbaine qui rendrait profane toutes les agglomérations du pays sauf, naturellement, les villes impériales de l'Empire chérifien".

Le pari urbain de la ville est, à l'évidence, en train d'être gagné, souligne-t-il, précisant qu'"il reste le chantier culturel, sur lequel le Souverain veille en personne. Rabat sera une capitale culturelle sans coup férir. Tous les ingrédients sont là et la volonté n'est pas en reste".

"L'on voit bien que les touristes internationaux, amateurs de tourisme culturel, viennent de plus en plus nombreux à Rabat. Une ville patrimoniale où les musées sont légion. C'est comme la parabole des cigognes, là où il y a des touristes, il y a la tolérance, le vivre-ensemble, la joie de vivre et la quiétude", écrit M. Hachimi Idrissi.

La série "Magiques" de la MAP vise à faire connaître les villes du Royaume et à travers elles les régions auxquelles elles appartiennent, en présentant leurs potentialités à travers un rubriquage riche et varié, qui va de l'histoire à la technologie, en passant par la culture, les places et monuments, la spiritualité, le sport, la nature ... etc.

En plus de textes riches et bien documentés, ces ouvrages seront, à l'image du premier numéro "Rabat Magique", illustrés de photos. Outres les librairies, "Les Magiques" sont notamment destinés à meubler les chambres et les accueils des hôtels, les agences de voyage ... etc, une contribution de la MAP à la promotion du tourisme national.

Après "Rabat Magique", d'autres livres suivront pour mettre en valeur les atouts de villes qui ont écrit des pages glorieuses de l'histoire du Royaume, comme Fès, Meknès, Casablanca, Tanger, Tétouan, Marrakech, Agadir, Laâyoune, Dakhla, Oujda, etc.