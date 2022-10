Soudan: Lt.Gén.Abdel-Rahman Saeed témoigne devant la cour des comploteurs du coup d'état de Juin 1989

Khartoum — Le premier témoin de l'accusation dans le procès des auteurs du coup d'Etat de Juin 1989, Lieutenant-Général Abdul-Rahman Saeed Abdul-Rahman, qui était chef d'état-major adjoint pour les opérations des Forces Armées avant le coup d'Etat, a noté que la période 1987-1988 était considérée comme la période la plus dangereuse que les Forces Armées aient connue.

Le lieutenant-général Abdul-Rahman Saeed a raconté en détail dans ses déclarations devant la cour des conspirateurs du coup d'état de Juin 1989 lors de sa session d'aujourd'hui dirigée par le juge de la Cour suprême Hon. Hussain Al-Jak Al-Sheikh ce qui lui est arrivé dans la nuit du 30 Juin 1989, en disant qu'il est maintenant un officier à la retraite et est âgé de 83 ans et qu'il a suivi cette nuit-là la réunion du Parlement et puis est allé se coucher où il a entendu frapper à la porte à une heure du matin pour trouver des officiers dont le commandant était Al-Tayeb Ibrahim Mohamed Khair qui lui a dit qu'ils étaient les officiers libres qui avaient décidé de saisir le pouvoir et l'a emmené au centre de détention au plais des hôtes à Khartoum, où Omer Al-Bashir et Abdul-Rahim Mohamed Hussein les ont visités après un certain temps, et ils ont dit qu'ils avaient décidé de prendre le pouvoir et que l'arrestation était pour les préserver.

Dans sa réponse au comité de défense, le Lieutenant-Général Abdel-Rahman Saeed a dit qu'il s'était opposé au gouvernement du Salut et avait pris l'arme au sein de l'organisation de la direction légitime dirigée par le Lieutenant-Général Fathi Ahmed Ali, puis s'était réconcilié avec elle dans le cadre de la réconciliation compréhensive en 2005, qui comprenait une amnistie générale et était devenu Ministre du Gouvernement Fédéral.