Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Octobre 2022

Côte d’Ivoire : Asecna - Les travailleurs obtiennent la mise en place d’une indemnité

Réuni le lundi 17 octobre 2022 à Dakar, en session extraordinaire suite au mouvement de grève des contrôleurs de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar du 23 au 25 septembre 2022, le Comité des ministres de l’Asecna, organe suprême de l'Agence, ont déploré cet acte. Après quoi, ils ont sans proposer des mesures dans l’intérêt de tous pour répondre à cette grogne. Le report du nouveau système de rémunération, la mise en place d’un comité de suivi ministériel pour gérer la crise avec les contrôleurs et la création d'une Indemnité de Sécurité du Service Public (ISSP) en faveur de l'ensemble du personnel sont, entre autres, les mesures adoptées par le Ministre ivoirien Amadou Koné et ses pairs. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Armée- Un nouveau chef d’état- major

Le général de brigade Gilbert Ouédraogo, juste avant colonel-major, est désormais général de brigade. Gilbert Ouédraogo du Groupement central des armées est nommé chef d’état-major général des armées. (Source : Burkina 24)

Sénégal : Affaire vol de fréquence- Ndiaga Ndour libéré

Ndiaga Ndour, qui a été arrêté ce mardi et placé à la cave du tribunal de Dakar, a été libéré. Inculpé dans le cadre d’une affaire de vol présumé de fréquence qui oppose le groupe Futurs médias et El Hadj Ndiaye le patron de la 2Stv, Ndiaga Ndour a été mis aux arrêts aujourd’hui pour non- respect de son contrôle judiciaire. Il devait se présenter chez le juge tous les 15 jours. Ce qu’il n’a pas fait. (Source : senegalalnet.com)

Mali : Crise diplomatique- Bamako maintient ses accusations contre Paris

Les autorités maliennes n’ont pas renoncé à leur souhait d’être entendues sur les liaisons supposées entre la France et les groupes jihadistes qui déstabilisent leur pays depuis une décennie. Devant le Conseil de sécurité, ce mardi 18 octobre, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop a réitéré la demande.

Guinée : Réconciliation nationale- Le dialogue inclusif reporté

Le Gouvernement guinéen a annoncé dans la soirée de ce mardi 18 octobre 2022 , le report de l'ouverture du cadre du dialogue inclusif qui était initialement prévue le 20 octobre 2022, à une date ultérieure. Cette décision vise à permettre au groupe des facilitatrices nationales du cadre du dialogue inclusif, de poursuivre leur tournée de prises de contact avec les coalitions politiques et les organisations faitières de la société civile en Guinée. « Cette tournée (entamée le 07 octobre) devant se poursuivre pour une plus grande diffusion de leur message auprès des acteurs socio-politiques, les facilitatrices ont jugé opportun du report de la session inaugurale du cadre du dialogue inclusif initialement prévue le jeudi 20 octobre 2022 à une date ultérieure », a annoncé le Gouvernement dans un communiqué. (Source :africaguinee.com)

Niger : Revendications - Marche de protestation des étudiants à Zinder

Les étudiants de l’Université André Salifou de Zinder ont organisé le matin du lundi 17 Octobre, une marche de protestation pour ‘’exiger des autorités gouvernementales le paiement de dix mois d’arriérés de bourse, le règlement d’une année d’arriérés de l’aide sociale 2021 et la reprise des travaux de bitumage de la route Rond –point Bsic à l’Université, longue de 7 Km, selon le secrétaire du comité exécutif de cette organisation, Ismailou Hammy Rabiou. (source :aniamey.com)

Benin : Législatives- Les confessions religieuses unies prient pour la paix

À trois mois des élections législatives de 2023, plusieurs organisations sont préoccupées et entendent créer une plateforme pour la sauvegarde de la paix au Bénin. Il s'agit de la Fondation Malehossou et la Fondation de l'Archidiocèse de Cotonou (Fac). Ensemble, les deux organisations veulent conjointement mener des actions concrètes pour préserver la paix dans le cadre des élections. Très préoccupés par la préservation de la paix, les acteurs de la communauté musulmane sont allés à la rencontre de leurs frères catholiques. (Source : acotonou.com)

Togo : Coopération - Une délégation interagence des États-Unis à Lomé

Une délégation interagence des États-Unis, est depuis dimanche 16 octobre 2022, dans des pays du littoral de l’Afrique de l’Ouest, en vue de soutenir les initiatives régionales visant à instaurer la paix et à renforcer la résilience. À chaque étape de la tournée, la délégation rencontrera des représentants du gouvernement, des responsables de la société civile, ainsi que des partenaires bilatéraux et multilatéraux essentiels à la mise en œuvre de la stratégie de prévention des conflits et de promotion de la stabilité des États du littoral de l’Afrique de l’Ouest.(Source : alome.com)

Mali : Maintien de la paix- L’Onu réclame plus de moyens

Le chef de la mission de l'Onu au Mali (Minusma), a réclamé mardi au Conseil de sécurité les moyens nécessaires pour assurer son mandat dans un pays où la situation sécuritaire reste « volatile » dans plusieurs régions et où ses actions subissent des « restrictions ». Alors que quatre nouveaux Casques bleus ont été tués lundi par un engin explosif improvisé, El Ghassim Wane a décrit « une situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'Homme très difficile ». « La situation sécuritaire reste volatile dans le centre du Mali et dans la zone des trois frontières Mali-Burkina Faso-Niger », a-t-il ajouté. (Source :abamako.com)

Cameroun : Contrefaçon- Des médicaments d’une valeur de 192 millions de Fcfa saisis

Ces produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis à Etoudi et à Fougerolles dabs la capitale politique du Cameroun. Des produits pharmaceutiques contrefaits d'une valeur de 192 millions de Fcfa saisis à Etoudi et Fougerolles, le 13 octobre 2022. L'équipe de l'Inspection générale des Services Pharmaceutiques du Minsanté a effectué une descente musclée le 13 octobre 2022 sur les sites de vente illicite de médicaments contrefaits d'Etoudi et de Fougerolles.(Source : actucameroun.com)

Centrafrique : Cour Constitutionnelle- Polémique après la mise à la retraite de la présidente

Les autorités centrafricaines cherchent-elles à se débarrasser de la présidente de la Cour constitutionnelle Danièle Darlan ? Le gouvernement a acté la mise à la retraite de la fonction publique de la professeure de droit au 31 décembre, et compte ainsi par ricochet la remplacer à la tête de l’institution. Celle-ci vient de retoquer le projet d’écriture d’une nouvelle constitution, après avoir raboté celui de la cryptomonnaie nationale, le Sangocoin. La présidente de la Cour constitutionnelle Danièle Darlan était dans le viseur du gouvernement et, comme ses collègues, avait fait l'objet de nombreuses menaces du public. (Source : Rfi)

Gabon : Lutte contre la pauvreté- Un opposant dans le box des accusés

Le Président du parti d’opposition Les Démocrates, Guy Nzouba Ndama, a embarqué mardi 18 octobre 2022 dans un avion à destination de Franceville, capitale provinciale du Haut Ogooué (sud-est) où il assiste ce jour à son procès, a appris Gabonactu.com des sources familiales. L’ancien président de l’Assemblée nationale du Gabon passé à l’opposition comparaitra devant le tribunal correction de Franceville ce mardi dans le cadre d’une audience de flagrance.A Franceville, le public verra bel et bien Guy Nzouba Ndama dans le box des accusés. Il sera aux côtés de ses trois avocats à savoir : Maîtres Lubin Ntoutoume, Cédric Maguisset et Martial Loundou.

Tchad : Financement du développement- La Banque mondiale décaisse 63 milliards de Fcfa

Le ministère tchadien des Horizons économiques et la Banque mondiale ont signé ce 17 octobre 2022, un accord de partenariat de 63 milliards pour combattre l’insécurité alimentaire. C’est un accord sous forme de don destiné au Programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest (FSRP2). Il s’agit concrètement d’un montant de 105 millions Usd. Le ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux, dans un communiqué explique que ce nouvel accord vise à améliorer l’efficacité du Tchad dans son effort à prévenir les crises alimentaires tout en renforçant les capacités d’adaptation de la base productive face aux changements climatiques. (Source : journal du Tchad)