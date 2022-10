Maroc: Bayern Munich - Mazraoui fait le point sur ses débuts

Arrivé cet été, le latéral international marocain Noussair Mazraoui fait le point sur son intégration au Bayern Munich.

Arrivé cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, Noussair Mazraoui fait le point sur ses premiers mois au Bayern Munich. Apparu à sept reprises en Bundesliga et à trois reprises en Ligue des Champions à ce jour, le latéral international marocain (14 sélections, 1 but) salue une évolution positive, nonobstant la crampe aux ischio-jambiers subie ce week-end lors de la large victoire bavaroise sur Fribourg (5-1).

" Je joue maintenant, j'ai plus de temps de jeu que le mois dernier. Les premiers mois ont été axés autour de mon intégration. L'entraîneur (Julian Nagelsmann, ndlr) me connaît maintenant très bien. Chaque jour et chaque semaine, mes coéquipiers ont tous appris à mieux me connaître. J'ai montré mes qualités. Mon objectif est désormais de jouer le plus possible et le mieux possible pour mon équipe. Je dois croire en moi et me faire confiance ", a déclaré le joueur de 24 ans dans les pages du quotidien Bild.

Revenu en équipe nationale suite au remplacement de Vahid Halilhodzic par Walid Regragui, Mazraoui postule à une place de titulaire pour la Coupe du monde.