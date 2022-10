Maroc: Rabat abrite mercredi le 4e Forum parlementaire des régions

Rabat — La Chambre des Conseillers organisera, mercredi, la 4ème session du Forum parlementaire annuel des régions sous le thème "L'institutionnalisation de l'approche contractuelle, un pilier pour accélérer la mise en œuvre de la régionalisation avancée ".

Ce forum, tenu sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est initié en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental, l'Association des régions du Maroc, l'Association marocaine des présidents des préfectures et des provinces, et l'Association marocaine des présidents des conseils communaux, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

L'organisation de cette session s'inscrit dans le cadre de l'intérêt porté par la Chambre des Conseillers, compte tenu de son statut constitutionnel distingué, de sa composition diversifiée et de ses fonctions particulières, à la question de la régionalisation avancée, et de son action soutenue en faveur du développement du système de gouvernance territoriale et du renforcement de la participation des citoyennes et des citoyens au processus de gestion des affaires locales, précise le communiqué.

Elle s'inscrit également dans le droit fil des efforts visant à favoriser l'émergence de nouvelles élites régionales en mesure d'affronter les défis régionaux et de répondre aux préoccupations fondamentales des citoyens et à leurs aspirations légitimes à davantage de développement économique et de justice sociale et territoriale, dans un contexte national et international marqué par nombre de difficultés et de contraintes ayant un impact négatif sur l'effort de développement entrepris par l'État et l'ensemble des intervenants, ajoute la même source.

Les trois précédentes sessions du forum s'étaient penchées sur des questions centrales dans le processus de mise en oeuvre de la régionalisation avancée, telles que la programmation du développement régional, l'élaboration des plans régionaux d'aménagement du territoire, la structuration administrative des conseils régionaux et les enjeux du renforcement de leurs capacités à attirer des compétences, outre le financement de la région, la démocratie participative, la gouvernance régionale, et la décentralisation, rappelle la même source.

Le thème choisi pour cette année "L'institutionnalisation de l'approche contractuelle, un pilier pour accélérer la mise en œuvre de la régionalisation avancée " est dicté par la volonté de dépasser les formes actuelles de contractualisation, qui entraînent la multiplication des accords sectoriels et de partenariats en l'absence de cadre normatif de référence, explique-t-on.

La séance d'ouverture sera marquée par les interventions de plusieurs personnalités qui, de par leurs fonctions et responsabilités, disposent de visions globales sur les réformes et initiatives à entreprendre pour faire avancer le processus de régionalisation. Au menu de ce 4ème forum, figurent également deux autres séances, la première consacrée à l'examen des principales problématiques liées à la contractualisation à travers des exposés qui seront présentés par les représentants des régions sur les contrats des programmes qui lient ces régions à l'État dans la perspective d'aboutir à des solutions et à des propositions sur la contractualisation sur des bases solides et constructives.

Quant à la deuxième séance, elle sera consacrée à l'échange de vues sur l'exercice des attributions à la lumière des relations entre les régions, les conseils préfectoraux et provinciaux et les conseils communaux, le but étant d'explorer les possibilités qu'offre l'approche contractuelle à cet égard, précise le communiqué.

La séance de clôture sera dédiée à l'adoption des conclusions et des recommandations formulées par les participants au forum.