Afrique: Nigeria - Un laboratoire de haute technologie pour les chercheurs d'Afrique

Lagos — Le laboratoire nigérian de synthétiseur Oligo, le premier en Afrique de l'Ouest, pourrait changer la donne dans la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes dans la région s'il était exploité à son plein potentiel, déclarent des scientifiques du laboratoire.

Le synthétiseur Oligo est utilisé par les scientifiques pour concevoir et développer des amorces, qui sont des versions plus courtes de gènes et peuvent être utilisées pour tester des maladies dans les 24 heures.

Les experts estiment que le synthétiseur Oligo qui est disponible à l'Institut nigérian de recherche médicale (NIMR) à Lagos pourrait renforcer la capacité de l'Afrique de l'Ouest à diagnostiquer des maladies telles que la variole du singe.

" Contrairement à l'époque où nous étions à la merci des pays occidentaux pour accéder à des technologies et des laboratoires de pointe, le Nigéria peut désormais diagnostiquer toutes les maladies mystérieuses localement et en temps opportun ", explique James Ayorinde, chercheur au NIMR.

Il ajoute qu'il existe des laboratoires en Afrique de l'Ouest qui peuvent identifier rapidement la composition génétique des organismes pathogènes, mais aucun ne possède un synthétiseur Oligo qui peut être utilisé pour fabriquer des kits de test. La machine au Nigeria a déjà un impact et sauve des vies, dit-il.

" Il y a quelques semaines, nous avons pu sauver la vie d'un enfant qui a subi une greffe de moelle osseuse à l'extérieur du pays. L'enfant est tombé malade quand il est revenu au Nigeria ", confie James Ayorinde à SciDev.Net.

" Son médecin à l'étranger voulait savoir quel virus affectait l'enfant. En moins de 24 heures, nous avons pu lui répondre, ce qui a permis au médecin de prendre une décision éclairée pour lui sauver la vie ", décrit le chercheur.

" Si nous devions envoyer son échantillon à l'étranger, ce qui prend deux à trois semaines avant que nous puissions obtenir le résultat, le garçon n'aurait pas survécu. Ce n'est qu'un des effets révolutionnaires de la machine ", analyse James Ayorinde.

Bamidele Abiodun Iwalokun, chef de la division de biologie moléculaire et de biotechnologie au NIMR, affirme que l'utilisation du synthétiseur Oligo pour diagnostiquer des maladies coûte moins de 5 000 nairas (environ 12 dollars américains).

James Ayorinde affirme que le synthétiseur Oligo du Nigeria a été lancé en 2021 mais a commencé à fonctionner pleinement en mai 2022. Il indique également que la Fondation MTN a dépensé environ 100 millions de nairas (environ 233 000 dollars) pour aider à mettre en place ce laboratoire." En peu de temps, nous avons pu réaliser de nombreuses expériences ", confie James Ayorinde à SciDev.Net . " Mes collègues travaillent actuellement sur le typage de l'antigène leucocytaire humain (HLA) pour la greffe de la moelle osseuse et le séquençage du cancer du sein. "

Le typage HLA est un type de test génétique effectué pour examiner les facteurs qui ont un impact sur le système immunitaire de l'organisme qui combat les maladies.

James Ayorinde fait avoir que comme le NIMR collabore avec des institutions médicales en Afrique, le laboratoire est disponible pour être utilisé par des scientifiques africains afin d'aider à contrôler les maladies.

Manason Rubainu, directeur de Peak Medical Laboratories Limited, basé au Nigeria, et membre du West African Postgraduate College of Medical Laboratory Science, recommande au NIMR de veiller à ce que les scientifiques de la région connaissent le laboratoire et favorisent une plus grande collaboration pour son utilisation maximale.Quant à Chinonso Egemba, directeur exécutif du 100K Club basé au Nigeria et défenseur de la santé mondiale, il indique que ce laboratoire est le bienvenu, mais que davantage de travail est nécessaire pour garantir que le diagnostic en laboratoire est disponible dans les zones rurales.

Ce qu'approuve James Ayorinde qui admet que l'acquisition de cette machine n'est que le début. " Nous devons continuer à investir, à obtenir plus d'accessoires, pour améliorer la qualité de ce que nous faisons. Il y a un besoin d'expansion ", dit-il.