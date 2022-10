Maroc: Forum de la MAP - M. Mayara souligne la centralité de la Chambre des Conseillers dans le système parlementaire bicaméral

Rabat — Le Président de la Chambre des Conseillers M. Naama Mayara, a souligné la centralité du rôle de la Chambre dans le système parlementaire bicaméral adopté par le Maroc, en vue de renforcer les institutions, notamment dans le contexte national et international actuel.

M. Mayara, qui était l'invité du Forum de la MAP pour débattre du thème "La rentrée parlementaire: enjeux et perspectives," a mis en avant l'action de la deuxième chambre du parlement dans l'amélioration de l'action législative et de contrôle du parlement, notant, à titre d'exemple, que les membres de la Chambre ont présenté le plus grand nombre d'amendements au projet de loi de finance de l'année dernière, dont nombreux ont été approuvés par le gouvernement.

Il a, en outre, noté que le rôle de la Chambre des Conseillers ne se limite pas au contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques et diplomatie parlementaire, expliquant que d'autres fonctions seront trouvées, en phase avec la Constitution et avec la composition de la Chambre qui est constituée de représentants des conseils territoriaux, des syndicats et du patronat, ce qui en fait un espace d'expérience qui trace les stratégies nationales.

Il s'agit également de déplacer les débats qui se tiennent en dehors des institutions à l'intérieur de celles-ci, a-t-il ajouté, citant à cet égard les forums "sérieux" que la Chambre n'a eu de cesse d'organiser, dont notamment "le Forum international de la justice sociale", dont la dernière édition a été marquée par l'annonce par le Chef du gouvernement du lancement du dialogue social, ainsi que "le Forum des jeunes," et "le Forum national des régions".

Dans le cadre de ses missions, la Chambre des Conseillers veille à se tenir à l'écart des tractations politiques et faire de cette institution "un Conseil des sages", a relevé M. Mayara, notant que le contrôle de l'action gouvernementale est marqué par la sagesse, le réalisme et le professionnalisme.

Il a également souligné le rôle pionnier de la Chambre en matière de coopération sud-sud, relevant qu'elle gère actuellement la fondation AFROLAC, à travers le secrétariat permanent basé à la Chambre des Conseillers.

Ce forum parlementaire qui englobe les pays d'Afrique ainsi que les 23 pays d'Amérique Latine est une véritable plateforme d'échange d'expériences parlementaires , a-t-il poursuivi, ajoutant que le plus important est d'arriver à un meilleur niveau d'échanges commerciaux et économiques entre les pays.

Il a dans ce sens fait savoir que la Chambre abritera le Forum économique entre les pays de la Méditerranée et les pays du Golf, précisant que cet événement connaîtra la participation de chambres professionnelles et d'hommes d'affaires et donnera une impulsion à l'échange commercial et économique entre ces pays.

S'agissant de l'aspect législatif de la Chambre des Conseillers, M. Mayara a affirmé que la Constitution lui a confié la compétence dans l'ensemble des projets liés aux questions économiques et sociales, notant que le Bureau de la Chambre œuvre avec le gouvernement et la Chambre des représentants pour l'élaboration d'une fiche des questions économiques et sociales dont les projets de loi devraient être présentés en priorité devant les Conseillers.

Abordant le volet de la diplomatie parlementaire, le Président de la Chambre des Conseillers a souligné le rôle complémentaire à la diplomatie officielle assumé par la deuxième chambre du Parlement, grâce à la conjugaison des efforts de tous et à l'action des sections parlementaires dans les différents parlements, au niveau de l'Union interparlementaire et des organisations internationales.

Il a, dans ce sens, évoqué l'action de la Chambre en Amérique Latine pour la défense des intérêts suprêmes du Royaume, en particulier la question de l'intégrité territoriale, notant que ces efforts ont permis de réaliser de nombreuses percées et réalisations.

De même, M. Mayara a évoqué les relations tissées avec le Parlement de l'Afrique de l'Ouest, dont le président a récemment effectué une visite dans le Royaume, qui est la première de son genre.

D'autre part, le Président de la deuxième Chambre, qui préside également l'Union générale des travailleurs du Maroc, a mis en avant les résultats du dialogue social, estimant que son institutionnalisation est en soi, un acquis important pour les organisations syndicales.