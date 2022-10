Afrique: Le président sahraoui Brahim Ghali s'entretient avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa

Pretoria — Le Président de la République sahraouie, également Secrétaire général (SG) du Front Polisario, Brahim Ghali s'est entretenu mardi en tête à tête avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, dans le cadre de la visite d'Etat effectuée en Afrique du Sud, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS).

Les discussions se sont élargies, par la suite, aux délégations des deux pays, a rapporté la même source.

Les derniers développements de la question sahraouie et les questions d'intérêt commun étaient inscrits à l'ordre du jour des entretiens effectués par les deux présidents.

Plus tôt dans la journée, une salve de 21 coups de canon a été tirée en l'honneur du Président sahraoui qui a été accueilli au Palais présidentiel par le Président Ramaphosa, conformément à l'usage et aux us sud-africains, avant d'écouter les hymnes nationaux des deux pays.

Cette visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations fraternelles historiques entre les deux pays qui remontent à de longues années de lutte contre l'occupation et l'apartheid, permettra d'élargir les relations de coopération et de les promouvoir conformément à la volonté commune des dirigeants et des peuples des deux pays, rappelle l'agence SPS.

Le président Ghali dirige une importante délégation composée notamment des ministres des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, de la Coopération, Fatma Mehdi et des Affaires sociales et de la Promotion de la femme, Soueilma Beirouk, outre le Directeur de la sécurité et de la documentation, Sidi Ogal.