Madagascar: Transpor feroviaire - La ligne Antananarivo Antsirabe bientôt rétablie

La réouverture de la ligne ferroviaire entre Antananarivo et Antsirabe est sur les rails. Un projet qui peut être un véritable levier pour développer les investissements dans cette capitale industrielle du pays.

Le développement des moyens de transport, notamment ferroviaires, a été un des facteurs décisifs de la révolution industrielle en Europe. Pour Madagascar, la voie à suivre devrait également être la même si l'on tient compte des contraintes et des atouts liés au relief du pays. D'ailleurs, la ligne Antananarivo-Antsirabe (TA ) a été un des fleurons du chemin de fer malgache dans les années 80, avant d'avoir été mise à l'arrêt au milieu des années 90.

Aujourd'hui, un projet de réouverture de ce TA est sur les rails, et semble même être sur en très bonne voie, à en croire une partage d'informations faite par le ministère des Transports et de la météorologie. Le pont " Sisaony ", situé au PK 17, bénéficie à l'heure actuelle de travaux de réhabilitation et de renforcement. La fragilité de cet ouvrage serait une des raisons qui bloquent la reprise effective des lignes sur cet axe.

" Le pont ferroviaire de Sisaony, situé au Pk17 de la ligne TA, a été sujet à des dégradations dues à des intempéries successives. Des fissures de la plateforme ont été constatées, les pieux et les poutres en béton armé centraux ont été détruits par le passage de crues d'eau, phénomène intervenant durant les périodes cycloniques. Les dégâts les plus importants sont ceux qui ont été causés par le cyclone ANA, qui a apporté trop d'eau, affectant le pont. A ceci s'ajoute la vétusté de l'infrastructure. Par conséquent, le trafic ferroviaire sur cette ligne a été interrompu." précise-t-on du côté du ministère des Transports et de la météorologie.

Aucune date précise, cependant, n'a été annoncée en ce qui concerne la reprise de la ligne TA. Pour l'heure, ce pont de la Sisaony en est à la réception technique provisoire , et aucune date n'a été avancée quant à la fin définitive des travaux. Par ailleurs, outre cet ouvrage d'art, les près de 160 kilomètres de rail qui datent de l'époque coloniale, et qui n'ont pas été utilisés depuis des années, ont sans doute besoin d'une petite révision avant de pouvoir être réutilisés à nouveau. Depuis l'arrêt des lignes régulières dans le milieu des années 90, seuls quelques voyages à la demande ont été réalisés sur cet axe, comme ceux du train Micheline, régulièrement affrété par des touristes ,mais qui est aujourd'hui à l'arrêt.

Financement

Le financement reste par ailleurs le principal défi à relever pour Madarail S.A, exploitant de la ligne. Pour la réfection de ce pont de la Sisaony, par exemple, elle a dû faire appel à son ministère de tutelle. Il y a également le problème des locomotives et des wagons ainsi que la réhabilitation des gares. A noter que depuis le retrait à l'amiable de l'actionnaire privé qui détenait 75% de parts d'action en avril, l'Etat est devenu l'actionnaire unique de Madarail S.A. Un vaste projet de relance de cette société d'Etat, soutenu par la Banque mondiale, est également sur les rails mais pour l'heure, il semble avoir du mal à se mettre en branle.

En tout cas, une éventuelle reprise de la ligne ferroviaire Tana-Antsirabe est accueillie avec enthousiasme par le milieu économique. Les industriels, entre autres, y voient un véritable coup de pouce pour le développement de la liaison entre la capitale politique et la capitale industrielle de Madagascar.

" Nous, les opérateurs économiques, nous félicitons d'une telle option. Il s'agit d'une jonction entre la capitale et le berceau de l'industrie nationale. Avec des gains importants sur les coûts des facteurs " déclare avec soulagement le patron d'une grosse entreprise implantée dans la ville d'eau. Il souhaite qu'il en sera de même sur les autres réseaux, pour alléger les charges à l'essieu sur les routes nationales.

La Société MADARAIL, qui est le concessionnaire du Réseau ferroviaire Nord de Madagascar, a sollicité l'action de l'Etat malagasy, représenté par du ministère des Transports pour le projet de réhabilitation de ce pont.