Algérie: Chlef - Campagne en direction des professionnels de la pêche pour la création de coopératives

Chlef — Une campagne de sensibilisation a été lancée, mardi, par la Direction de la pêche et de l'aquaculture de Chlef, en direction des professionnels du secteur, en vue de la création de coopératives de nature à assurer l'organisation du secteur, la promotion des différentes filières et l'élargissement des projets réalisés dans le domaine.

"Cette campagne d'une semaine, lancée, en coordination avec la chambre de pêche de la wilaya, au niveau des ports et des abris de pêche, vise à informer les professionnels du secteur sur les modalités de constitution des coopératives", a indiqué, à l'APS, le directeur local de la pêche et de l'aquaculture, Hocine Melikeche.

Le port de Ténés a constitué la première halte de cette campagne, qui se poursuivra, demain mercredi, par l'abri de pêche de Sidi Abderrahmane, puis le port d'El Marsa et l'abri de pêche de Beni Haoua, avant de clore son périple au niveau des fermes marines disséminées tout au long du littoral de la région, a ajouté le même responsable.

Selon M. Melikeche, cette campagne est la 2eme du genre, après celle du début du mois courant, ayant permis, à ce jour, la réception de 17 demandes de création de coopératives. La direction du secteur prévoit la création d'au moins 25 coopératives dans différentes filières du secteur", a t-il précisé.

Par ailleurs, de nombreux professionnels du secteur approchés, par l'APS, se sont dits "parfaitement conscients de l'importance et du rôle des coopératives dans l'organisation et l'ouverture de nouvelles perspectives pour le secteur", non sans souligner l'accompagnement et les facilitations accordées, par la direction locale de la pêche, au même titre que la chambre de la wilaya, pour structurer le secteur et assurer son développement.

Les coopératives ont un rôle avéré dans l'organisation du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'amélioration de la situation économique et sociale des professionnels de la pêche et des opérateurs économiques, et leur accompagnement.

A noter que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé au début du mois une réunion du Conseil des ministres consacrée à plusieurs secteurs, couronnée notamment par la prise d'une série de décisions concernant le secteur de la pêche et des ressources halieutiques.

Il s'agit, entre autres, de la mise en place, dans les plus brefs délais, d'un régime spécial de protection sociale au profit des professionnels de la pêche, comprenant la création d'espaces propres à eux, au niveau des ports, et leur prise en charge dans le cadre de coopératives.