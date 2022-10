Madagascar: Rugby / Africa Women's Cup - Victoire dans la douleur des Ladies Makis

Les Ladies Makis ont battu les Sénégalaises sur le score de 34-25 et affronteront les Tunisiennes en petite finale le 22 octobre prochain.

Bien démarrer. Les protégées de Alain Andriami-haja, coach des ladies maki à XV, ont battu les rugbywomen du Sénégal dans la douleur, sur le score de 34-25, hier à l'Africa Women's Cup, au stade National de Rugby d'el Menzah à Tunis. Tsinjo Natiora Raharinirina, la capitaine des Makies a expliqué: " Nos adversaires étaient très fortes en pack mais nous avons réussi à les contenir, surtout à la première mi-temps. Nous avons réussi à creuser l'écart et c'est tant mieux pour nous. En seconde période, nous étions toutes très fatiguées. Mais l'essentiel est la victoire et au prochain match, nous devons améliorer notre jeu ".

Dès l'entame du match, les Makies ont montré un jeu varié, combinant vitesse et précision à la passe. En l'espace de 17 minutes, les Malgaches ont réussi 2 essais et ont mené largement par 17-0 au score. Naviguant sur la vague du succès, les makies ont multiplié les attaques et les Sénégalaises ont été dépassées sur tous les compartiments. Après 34 minutes de jeu, le score était de 24-0 en faveur de Madagascar. Trop confiantes, les makies ont joué avec facilité, et quelques fois, les Sénégalaises ont eu de belles opportunités pour marquer mais elles étaient lourdes et imprécises dans les passes. Trop indisciplinées et essoufflées, les Malgaches ont commencé à perdre des balles, laissant les Sénégalaises dominer.

Deux cartons jaunes

Heureusement que Ginah réussit à marquer un nouvel essai, portant le score à 29-0. Après une faute de la défense malgache, un carton jaune a été sifflé contre les makies. Profitant de leur surnombre, les Sénégalaises ont réussi à marquer une pénalité, portant le score à 29-3 à la mi-temps.

À la seconde mi-temps, les Sénégalaises ont changé de tactique, elles ont utilisé leur pack d'avants très lourd en jouant le pick and go. Cela a été une tactique payante et efficace contre les joueuses malgaches très fatiguées. En espace de 20 minutes de jeu, les Sénégalaises sont revenues à 29-10. Jouant toujours en surnombre, ces dernières ont réussi à marquer un nouvel essai , pour ne plus être menées que de 15 à 20. Voyant les Sénégalaises revenir petit à petit, Alain Andria-mihaja, le coach des ladies Makis, a procédé à deux remplacements pour équilibrer le jeu.

Le changement a tout de suite apporté ses fruits car les makies ont marqué un essai, portant le score à 34-15. La transformation a heurté le poteau. Les Séné-galaises, dominant la seconde période, sont revenues à 34-20 et les makies ont multiplié les fautes bêtes. En l'espace de 5 minutes deux joueuses malgaches ont écopé de deux cartons jaunes, laissant leurs coéquipières jouer à 13 contre 15 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire.

C'était une longue souffrance pour les rugbywomen de Madagascar et ce furent cinq minutes de toutes les angoisses. À deux minutes de la fin du match, les Sénéga-laises ont marqué un nouvel essai (34-25), mais le score en est resté là. À la fin de la rencontre, Tsinjo Natiora Raharinirina a confié: " Le match a été très difficile car nous avons commis trop de fautes. Heureusement que l'écart au score de la première mi-temps nous a mis à l'abri. Nous serons prêtes pour le match du 22 octobre et notre objectif ne change pas, nous devons gagner contre la Tunisie ".