Madagascar: SÉNAT - Les réalisations du pouvoir à l'honneur

Prolixe, Herimanana Razafimahefa, président du Sénat, l'a été hier dans son discours d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution qu'il dirige. Dans une intervention de près d'une demi-heure, Herimanana Razafimahefa s'est, en grande partie, complu dans des éloges à l'endroit de l'Exécutif pour ses différentes réalisations qui ont été inaugurées en grandes pompes ces derniers temps. Des éloges qui concernent aussi les récentes missions à l'extérieur du président de la République, Andry Rajoelina, et à propos desquelles, des résultats significatifs ont été soulignés. Mais auparavant, la séance a débuté par l'investiture du nouveau sénateur Laurent Guy Mahonjo, successeur du défunt Fiandraza.

Il est le troisième remplaçant de la liste " Isika Rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina " (IRD) dans la circonscription d'Ambovombe. Passant ainsi en revue les réalisations du gouvernement, et les affaires nationales en général, Herimanana Razafimahefa a affirmé l'importance de la mission effectuée par la délégation malgache conduite par le président de la République Andry Rajoelina, à la récente réunion des Nations Unies à New York. Une réunion durant laquelle, Andry Rajoelina a pu exprimer les besoins du peuple malgache en matière d'éducation et de protection de l'environnement. A ces besoins, l'Organisation des Nations Unies a aussitôt réagi en annonçant son soutien à travers une aide financière pour les deux domaines concernés. " Ce financement reflète la confiance des Nations Unies envers le Président et sa vision des efforts du gouvernement dans ces deux domaines... ", a souligné le président du Sénat.

Parmi les autres sujets évoqués dans le discours, il a été fait mention, pratiquement, de tous les autres domaines de la vie de la nation. Herimanana Razafimahefa note que l'agriculture et l'approvisionnement en eau sont indissociables car l'existence des forêts est la garantie de l'approvisionnement en eau. Il a fait une mention spéciale en ce qui concerne les feux de brousse et les incendies de forêts, lesquels affectent à la fois l'agriculture et le tourisme qui est l'une des garanties du développement du pays. Concernant l'insécurité, outre le grand banditisme et le phénomène " dahalo " qui sévissent encore de nombreuses régions et localités dans le pays, il a parlé des enlèvements d'enfants. Sur ce dernier volet, Il a appelé les responsables concernés à prendre des mesures et à infliger la peine la plus sévère à ceux qui n'ont pas peur de la cruauté faite aux enfants.

Concernant la " diplomatie parlementaire ", Herimanana Razafimahefa a indiqué que le Sénat est en contact avec de nombreuses ambassades pour la protection de l'environnement. Par exemple, la collaboration avec l'ambassade de Turquie pour planter des arbres sur une grande surface. Sans oublier de rappeler la plantation massive de 40 hectares d'arbres qui a été réalisée par le Sénat en février dernier à Tsaramasoandro Ankazobe. Une opération qui sera poursuivie en 2023, a-t-il fait remarquer.