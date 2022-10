Madagascar: Développement durable - Trente projets retenus par l'ADDOI

Trente projets seront retenus dans le cadre des assises du développement durable de l'océan Indien (ADDOI).Ces derniers devraient s'inscrire dans la durabilité.

Le lancement de la première session de préparation des assises du développement durable de l'océan Indien (ADDOI) s'est déroulé hier au Novotel Antananarivo. Cette pré-session a pour objectif de donner une présentation globale du projet et des objectifs ADD-OI dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers des projets business concrets.

Trois thématiques ont été retenues pour cette édition. Elles sont axées sur l'économie bleue, la décarbonation et le changement climatique. Dans le cadre du changement climatique, l'agri business durable, les infrastructures durables, la transition énergétique et la préservation de la biodiversité marine et terrestre sont pris en compte.

" Les huit îles ont proposé des projets axés sur les trois thématiques citées. Après la collecte des projets, nous avons pu répertorier soixante projets. Sur les soixante projets que nous avons retenus, il y aura une liste finale de trente projets. Ainsi, 50% des projets seront retenus à l'issue de cette première session. Il est à souligner que certains de ces projets seront appliqués à Madagascar et dans bien d'autres îles ", annonce Romy Andrianarisoa, Directeur général de TF261, lors son allocution.

Selon les explications, les projets passeront devant des experts de chaque thématique. Néanmoins, plusieurs paramètres sont considérés. " Les projets devraient principalement remplir la condition de rentabilité. Dans ce sens, ils doivent ramener de l'argent aux investisseurs. Ils doivent également s'inscrire dans la durabilité en fonction des ODD et des thématiques choisis. Il faut qu'ils soient inclusifs ", explique-t-elle.

L'ensemble des parties prenantes ainsi que les 8 îles de l'océan Indien que sont Madagascar, Mayotte, Comores, Maurice, Seychelles, Maldives, Zanzibar, la France (Réunion et Mayotte) et des 3 pays partenaires que sont l'Inde, le Maroc et les Émirats Arabes Unis se sont présentés et se sont exprimés sur leur engagement aux ADDOI.

Synergie

Forcer la collaboration entre les secteurs privés des différentes îles, est l'objectif principal des assises pour le développement durable. " Les secteurs privés seront les porteurs de projets. Le but étant de pouvoir créer une synergie économique et créatrice d'emplois, de valeur sous un aspect de durabilité. Lorsque ces projets seront retenus et qu'on aura une belle répartition auprès des différentes îles participantes, un suivi des projets sera effectué. Les projets retenus seront innovants puisqu'ils vont tenir compte des ODD de chaque thématique ", enchaîne le Directeur général de TF261. Les ADDOI 2022 sont placées sous le patronage du Premier ministre.