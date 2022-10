Algérie: Mouloudji reçoit l'ambassadeur de la République tunisienne à Alger

Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a reçu lundi au siège de son département ministériel, l'ambassadeur de la République tunisienne en Algérie, Ramdhane Elfayedh, avec lequel elle a évoqué les voies et moyens de développer le partenariat et la coopération entre l'Algérie et la Tunisie dans les domaines culturels et artistiques, indique un communiqué du ministère.

Rappelant les relations "privilégiées" entre les deux pays, les deux parties ont convenu de la nécessité de relancer le programme exécutif de coopération culturelle bilatérale 2022-2023, signé par les ministères des deux pays le 15 décembre 2021, dont la mise en œuvre a accusé un retard en raison de la pandémie de Coronavirus.

Dans ce sillage, les deux parties sont convenues de l'organisation d'échanges culturels et artistiques périodiques au niveau des wilayas frontalières des deux pays.

Pour sa part, l'ambassadeur tunisien a remercié les autorités algériennes pour "l'intérêt accordé à son pays dans tous les domaines", exprimant à l'occasion le souhait de la ministre tunisienne des affaires culturelles, Mme Hayat Guettat Guermazi de développer davantage les relations entre les deux pays dans les domaines culturels et artistiques, appelant à une plus grande participation des intellectuels et artistes algériens aux manifestations culturelles organisées en Tunisie, conclut le communiqué.