Madagascar: CAN U23 - Huit expatriés sur dix sont déjà là

Victoire à domicile comme objectif. Après avoir éliminé les Pirates seychellois au premier tour, les Barea joueront leur match aller contre les Panthères du Gabon ce dimanche à 16 heures au stade Barea de Mahamasina. Ce match compte pour le deuxième tour qualificatif à la coupe d'Afrique des nations U23. Huit joueurs expatriés sont arrivés hier dont sept d'Europe et un des Seychelles.

Trois nouvelles recrues viennent d'intégrer l'équipe, l'attaquant de l'Aubagne FC France, Delgado Nordine, le milieu de l'US Colomiers France, Alexandre Fauchard, et le défenseur du FK Usti Labem en République Tchè-que, Robert Tony. "Défendre les couleurs malgaches est un plaisir, un grand honneur... ça fait toujours du bien de représenter le pays... Je promets de me donner à fond, dee mouiller le maillot pour mon pays" avance l'attaquant Delgado Nordine.

À sa première sélection, Alexandre Fauchard assure: "Je vais essayer de faire le maximum, apporter mes qualités techniques". Il a déjà été sollicité lors des matches du premier tour mais a été retenu en raison des projets de son club. Robert Tony est l'un des plus expérimentés, avec ses deux saisons en catégorie des seniors.

Négociation en cours

Il a également évolué dans la sélection lors des matches amicaux contre le Cap-Vert au mois de mars. "Je vais essayer d'apporter mes qualités footballistiques, mon expérience, ramener la force et le mental dans le groupe pour faire de bons matchs afin de nous qualifier à la CAN" souligne Tony Robert. El Hadary Raheriniaina de l'United des Seychelles est également arrivé hier en début d'après-midi.

L'attaquant de l'Olympi-que de Marseille, Seha Sayah, ne pourra pas venir. "Après le bras de fer non concluant du premier tour, il ne sera pas libéré car on n'est plus dans la fenêtre Fifa et son club, qui est très strict, a le droit de le retenir" explique Solonirina Rahari-jaona, président de l'Uficasm. Pour le cas d'Arnaud Randria-nantenaina, attaquant d'El Gouna Égypte, "il débarquera un peu plus tard car nous sommes en cours de négociation avec son club" poursuit le responsable.

Les autres expatriés, le gardien de but Enzo Breviglieri du Dijon FC France, les trois défenseurs Mick Rafiakarana de l'Aubagne France, Matis Rakotomahanina du Racing Lëtzebuerg Luxem-bourg et le milieu du Deols France et capitaine de l'équipe, Paul Kalvin déjà, dans la sélection lors du premier tour, ont foulé le sol malgache hier. Les Barea n'auront plus que quatre jours pour les derniers réglages et renforcer la cohésion.

"Les locaux ont entamé le renforcement de la condition physique lors de la première semaine de regroupement. Nous allons nous focaliser sur la cohésion sur terrain avec le peu de temps qui nous reste" confie le sélectionneur Herimanitra Rabeharisoa, alias Hery Be. "Le peu de vidéos sur les matches des Gabonais que nous avons visionnés ne nous permet pas de bien les connaître. Nous allons jouer ainsi sur la défense et profiter de chaque occasion afin de remporter la victoire à domicile" souligne le technicien. La délégation gabonaise débarque ce jour. Quatre arbitres mozambicains officieront le match aller, le commissaire au match est un Mauricien.