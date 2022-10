Madagascar: Novembre Numérique 2022 - Les jeunes malgaches à l'ère du numérique

Novembre Numérique, la fête des cultures numériques célèbrera sa sixième édition cette année. Ce rendez-vous annuel est devenu en cinq ans un rendez-vous régulier du réseau culturel français à l'étranger, au service de l'innovation et de la promotion des cultures numériques, dans le but de favoriser l'accès du jeune public aux cultures numériques. Il se tiendra du 1er au 19 novembre prochain dans différents établissements du réseau diplomatique à Madagascar tels que l'Institut français, les Alliances françaises, les services culturels d'ambassade (CGM... ).

Après que la pandémie de la Covid-19 ait fait trembler la planète toute entière, les initiateurs du projet sont convaincus que la transformation numérique présente les meilleurs atouts pour contre-attaquer et apporter sa brique dans la relance économique du pays. Pour les jeunes, c´est une lueur d'espoir pour un avenir meilleur.

C'est dans ce contexte que l'événement Novembre Numérique à l'IFM entend " renaître ", avec une programmation visant à promouvoir les facettes de la culture numérique auprès des Malgaches.

Cette année, les projecteurs se tourneront davantage vers les chercheurs, les acteurs et les développeurs du numérique local pour pouvoir les porter à l'international d'autant plus que le projet prend de plus en plus de l'ampleur : plus de 80 pays et 130 villes y ont participé en 2021.

Cette renaissance est aussi l'occasion d'ajouter à l'événement un côté festif et une note de gaieté, avec au programme : une soirée d'ouverture le 2 novembre avec un concert de musique électro sur la terrasse de la médiathèque de l'IFM ; des échanges et partages à travers la culture VR ( Réalité Virtuelle) ; un accès libre aux jeux vidéo ; des ateliers scratch pour les plus jeunes. Les adolescents pourront bénéficier d'ateliers IOT (l'internet des objets) qui englobent toutes les strates, étapes et chaînes de production du monde des objets connectés : du développement des objets physiques à la collecte de données, aux capteurs qui stockent et analysent des volumes de données, en passant par la transmission de ces dernières, ou encore des plateformes mises à disposition pour les analyser. Il y aura également des ateliers RPGmaker et une série de logiciels développée par des compagnies japonaises qui permet de créer des jeux vidéo.

Une exposition réunira les productions locales pour montrer l'avancement de ce domaine dans le pays. Les Alliances françaises accueilleront, entre autres, des sessions de jeux.

La remise du WOT Awards, événement organisé par un partenaire de l'IFM, Logia studios et W3-D, clôturera l'événement en beauté, avec l'annonce des gagnants du hackathon World of Tech. Il s'agit d'une compétition de développement poussant les jeunes à s'intéresser encore plus aux métiers du numérique.