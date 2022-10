Afrique de l'Ouest et centrale - des inondations déciment des vies et des terres cultivées

Des précipitations supérieures aux moyennes combinées à des inondations en Afrique de l'Ouest et centrale ont touché cinq millions de personnes dans dix-neuf pays de la région, faisant des centaines de victimes et bouleversant les moyens de subsistance, a alerté le Programme alimentaire mondial (PAM).

Des inondations, qui agissent comme un multiplicateur de misère, risquent d'aggraver une situation déjà préoccupante pour des millions personnes, notamment des conflits et l'augmentation des prix alimentaires. " Les familles d'Afrique de l'Ouest ont déjà été poussées à bout dans le sillage des conflits, des retombées socio-économiques de la pandémie et de la flambée des prix alimentaires ", a déclaré le directeur régional de l'Afrique de l'Ouest du PAM, Chris Nikoi. Dans de nombreux pays de la région, les prix des denrées alimentaires sont toujours en hausse par rapport à la moyenne sur cinq ans. C'est le cas du maïs, 106%, 78% et 42% respectivement au Ghana, au Niger et au NigEria. Au Burkina Faso, les prix du sorgho ont augmenté de 85%; en Mauritanie, le blé a augmenté de 49%; en Sierra Leone, le riz importé a augmenté de 87%. La flambée des prix des denrées alimentaires, des carburants et des engrais, ne fait pas qu'aggraver la crise de la faim. Une situation qui attiserait des tensions socio-économiques, du fait que les gouvernements peinent à répondre à la crise en raison du lourd fardeau de la dette et d'une marge de manœuvre budgétaire limitée.

Si on s'en tient aux prévisions météorologiques à court terme, il faut s'attendre à des précipitations saisonnières supérieures à la moyenne en Afrique de l'Ouest, avec un risque d'inondations affectant la population et augmentant les besoins humanitaires. Une confluence de calamités qui a déjà laissé 43 millions de personnes face à des niveaux d'insécurité alimentaire de crise et d'urgence pendant la période de soudure de juin à août, selon le PAM. Certains pays ont connu une saison des pluies préoccupante. C'est le cas de la Centrafrique, du Tchad voisin et du Nigeria.

Entre temps, le PAM a apporté une aide d'urgence de trois mois à 427 000 personnes victimes des inondations, notamment la Centrafrique, le Tchad, la Gambie, le Nigeria, Sao Tomé-et-Principe et la Sierra Leone. Le PAM fournit également une réponse post-inondation ciblant principalement les petits exploitants agricoles dont les cultures ont été détruites. Pour répondre aux besoins immédiats de la population touchée par des inondations, le PAM a ciblé 200 000 personnes à risque. Pour Chris Nikoi, " renforcer la résilience et promouvoir l'adaptation au climat est un élément essentiel pour anticiper les risques climatiques, restaurer les écosystèmes dégradés et protéger les communautés vulnérables contre l'impact des extrêmes climatiques ".