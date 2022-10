Afrique: Comment la Chine mène son opération séduction au Soudan du Sud

La Chine affiche son engagement aux côtés du jeune pays devenu indépendant en 2011, et qui peine à sortir de la guerre civile démarrée en 2013. En façade, la Chine promeut l'amitié et la solidarité entre les deux nations, notamment à travers des infrastructures construites comme des " cadeaux " et qui visent à renforcer son influence sur cette nation fragile.

Bâtiments flambants neufs pour la télévision nationale et l'Hôpital universitaire de Juba, nouveau pont sur la rivière Jur, dans l'ouest du pays. Voici quelques-uns des gros " cadeaux " de la Chine au Soudan du Sud.

Akok Madut, docteur en sciences politiques, diplomate et enseignant à l'Université de Juba, est spécialiste des relations entre les deux pays : " Bien entendu, dit-il, en tant que puissance mondiale, la Chine cherche à exercer de l'influence politique au Soudan du Sud. Elle est aussi à la recherche de faveurs pour de futures opportunités d'investissements. Et c'est pour cela que plusieurs projets subventionnés par la Chine sont mis en œuvre, ayant pour but d'accroître son influence au Soudan du Sud. "

Conséquences environnementales

La Chine est aussi et surtout investie depuis les années 1980 dans l'exploitation pétrolière au nord de l'actuel Soudan du Sud. Une activité que les autorités sud-soudanaises peinent à réguler. " L'un des problèmes, c'est celui du paiement des employés sud-soudanais dans l'industrie pétrolière, poursuit Akok Madut. Les Chinois sont bien mieux payés que leurs collègues sud-soudanais. Deux ingénieurs issus des deux pays faisant le même travail vont être payés différemment. Le ministère du Pétrole au Soudan du Sud veut donc s'assurer qu'à travail égal, tous les ingénieurs soient payés de la même façon. "

Les conséquences environnementales de la pollution liée à l'industrie pétrolière, notamment dans l'État d'Unité, est un autre sujet de contentieux entre les deux pays.