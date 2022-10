Maroc: SM le Roi adresse un message de condoléances à la famille de l'artiste Khadija El Bidaouia

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances aux membres de la famille de l'artiste Khadija El Bidaouia, décédée récemment à Rabat.

En cette douloureuse circonstance, SM le Roi exprime à la famille et aux proches de la défunte, et à travers eux, à sa grande famille artistique, ses amis et ses admirateurs, Ses vives condoléances et Sa sincère compassion en cette pénible épreuve.

Dans ce message, le Souverain souligne le brillant parcours artistique de feue Khadija El Bidaouia qui a été une pionnière de l'art de l'Aïta Marsawiya et une icône de ce patrimoine musical populaire, saluant l'apport de la regrettée à la consolidation et à la sauvegarde de cet art authentique.

SM le Roi dit partager la peine de la famille de la défunte suite à cette perte, la volonté divine étant imparable, saluant, par la même occasion, les grandes qualités de la regrettée, son patriotisme sincère et sa loyauté au glorieux Trône Alaouite, et priant le Très-Haut de l'entourer de Son infinie miséricorde, de l'accueillir dans Son vaste Paradis et d'accorder patience et réconfort aux membres de sa famille.

"Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous retournerons", Véridique est la parole de Dieu", conclut le message royal.