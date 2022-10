Maroc: Béni Mellal - Pleins feux sur la situation des femmes ouvrières agricoles

Béni Mellal — Une rencontre sur l'état des lieux et les perspectives des femmes ouvrières agricoles, s'est tenue, mardi à Béni Mellal, à l'initiative du Projet de Développement Socio-économique Inclusif à Béni Mellal-Khénifra (ISED-BMK), financé par l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Organisée à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, cette rencontre a été l'occasion de présenter les résultats de la cartographie des acteurs clés et des initiatives d'appui aux conditions de vie et de travail des femmes ouvrières agricoles.

Dans une allocution lue en son nom, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, Awatif Hayar, s'est dite ravie de prendre part aux travaux de cette rencontre qui se veut une opportunité pour débattre de cette question et trouver des solutions adéquates pour créer une environnement décent de travail de ces femmes.

Elle a rappelé, dans ce sillage, le but de cette réunion destinée à lancer une réflexion collective qui vise en premier lieu à consolider les fondements de la protection des femmes et à leur garantir des conditions de travail satisfaisantes, rappelant dans ce sens le programme " Al Jisr pour l'autonomisation et le leadership ", visant à faciliter l'autonomisation économique des femmes en tant que programme qui intervient en ligne droite avec l'objectif de cette rencontre.

Ce programme qui ambitionne de faciliter l'accès des femmes au marché du travail, et à développer l'entrepreneuriat féminin en les accompagnant et en les formant au niveau territorial, participera à l'amélioration de leur expertise et leurs compétences dans le domaine de la création d'entreprise et de réduction des disparités régionales, a-t-elle précisé, indiquant que la région Béni Mellal-Khénifra, au vu de ses importantes potentialités agricoles doit être en mesure de créer un environnement de travail décent pour les femmes ouvrières agricoles.

Mme Hayar a fait savoir que le ministère de tutelle s'attelle de manière profonde sur l'ensemble des problématiques des femmes ouvrières en vue de renforcer les mesures de protection, notamment pour les femmes rurales.

Pour sa part, le secrétaire général des affaires régionales à la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, Noureddine Darmouch, a indiqué que le secteur agricole offre 38 millions de jours de travail dans la région, d'où l'importance de s'arrêter sur la situation des femmes qui opèrent dans l'ensemble des chaînes de ce secteur.

Il a salué l'apport de l'ISED dans le lancement de ce diagnostic qui servira à répertorier l'ensemble des actions destinées à protéger ces femmes en vue de sortir avec des recommandations et des actions à même de faciliter leur travail conformément aux dispositions en vigueur.

Dans la région de Béni Mellal-Khénifra, elles seraient plus de 40 mille femmes, de tous âges, à travailler dans le secteur de l'agriculture.

Maillon indispensable de la production agricole locale et nationale, ces femmes, constituent une main-d'œuvre invisible et font face à des conditions de travail extrêmement précaires, à des revenus irréguliers et à un manque de protection sociale.

L'étude a été réalisée, entre août et octobre 2022, par Mustapha Azaitraoui de l'Université Sultan Moulay Slimane et Chadia Arab du CNRS d'Angers (France), sur plus de 40 femmes ouvrières dans le cadre de focus-groups et d'entretiens individuels, avec des transporteurs, des caporales (kabran), près d'une quinzaine d'associations et de coopératives, des collectivités territoriales ainsi que la quasi-totalité des institutions publiques concernées par cette question.

Ont pris part à cette rencontre, plusieurs représentants des institutions publiques, des organisations de la société civile et du secteur privé intervenant sur les questions du développement agricole, de l'emploi, de l'action sociale et des droits Humains.