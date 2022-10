Ile Maurice: Precautionary Measure - Un employé de la cour détaille le parcours du rapport

Le Senior Registrar, qui est le Regional Court Administrator de la Cour suprême, a consigné une precautionary measure au poste de police de Pope-Hennessy, lundi, suite à la diffusion dans les médias des prétendues conclusions de l'enquête judiciaire sur la cause du décès de Soopramanien Kistnen. Il a été chargé par le Master And Registrar de faire une déclaration concernant les conclusions de l'enquête judiciaire No. 4716/2020, qui s'est tenue devant la cour de district de Moka, où la magistrate a rendu ses conclusions, le 22 novembre 2021.

Le même jour, et sous sa supervision, ses conclusions et les documents relatifs à l'enquête ont été placés dans des enveloppes, qui ont ensuite été officiellement scellées et estampillées, conformément aux procédures. Elles ont été transportées, sous la supervision d'un officier de justice, dans le véhicule officiel du département judiciaire jusqu'au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP).

Elles y ont été reçues par un officier du bureau du DPP. Ce dernier a accusé réception des enveloppes scellées. Il a fait cette déclaration par mesure de précaution au vu de l'enquête sur une éventuelle fuite des conclusions et des documents de la magistrate du tribunal de Moka.