Afrique: Médias - Des journalistes africains en formation en Russie

Quinze journalistes venus de différents pays d'Afrique dont le Congo suivent, du 17 au 21 octobre à Moscou, en Russie, une session de formation consacrée à des échanges et partages d'expériences sur des questions de coopération dans divers domaines et de relations médiatiques entre l'Afrique et la Russie.

Organisée par l'Agence internationale de presse et de radio Sptunik, la formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet éducatif SputnikPro Africa session. Elle vise, entre autres, à développer la coopération internationale multidisciplinaire ainsi qu'à créer une plateforme efficace d'échanges entre les représentants de la jeune génération des pays étrangers, afin de renforcer la coopération entre les délégués des milieux sociopolitiques, commerciaux et scientifiques.

Outre le renforcement des relations, cette formation aide aussi à la compréhension des médias russes. Elle consiste également à doter les journalistes des compétences nécessaires sur l'écriture journalistique, la production des contenus viraux de qualité et enfin la photographie journalistique.

Ces journalistes de différents médias, à savoir audiovisuels et presse écrite sont respectivement du Congo, du Cameroun, du Nigeria, de la Tanzanie, de la Zambie, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de l'Ethiopie, du Kenya, de l'Ouganda et du Ghana. Pendant cinq jours, plusieurs thématiques seront développées, parmi lesquelles comment réaliser une vidéo d'actualité virale ; les compétences rédactionnelles requises dans une agence de presse ; la photographie dans les médias modernes, comment faire des photos, comment produire et promouvoir le contenu.

" Pour la première fois depuis la fin de la pandémie, nous organisons une session SputnikPro spécialisée en présentiel pour les journalistes d'Afrique. Il est réjouissant que les plus grands médias africains, avec des millions d'auditeurs, y prennent part. De cette manière, nous rétablissons un dialogue médiatique direct à part entière entre la Russie et les pays africains", a indiqué Vasily Pushkov, directeur de la coopération internationale de l'Agence internationale de presse et de radio Sputnik.

La cheffe du département diplomatie publique de Rossotrudnichestvo, Ekaterina Torubarova, s'est de son côté réjouie de la tenue de ce programme qui, selon elle, se veut un canal d'échange pour le développement des liens entre les pays d'Afrique et la Russie.

Notons que SputnikPro est un projet de l'Agence de presse internationale et de la radio Sputnik pour les journalistes, les étudiants des universités spécialisées, les attachés de presse et les responsables des médias, visant à partager l'expérience et à développer des liens professionnels avec des collègues étrangers.