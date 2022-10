Maroc: Nador - Grâce à l'INDH, la carrière des jeunes entrepreneurs décolle pour de bon

Nador — La province de Nador a été récemment témoin du lancement d'une série de projets modèles par de jeunes entrepreneurs, et ce dans le cadre de la 3ème phase de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), laquelle constitue une véritable aubaine pour ces jeunes porteurs de projets dont la carrière décolle dès lors pour de bon.

Fruit de l'appui financier et technique de l'INDH, ces projets s'inscrivent dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, qui se veut un mécanisme important pour promouvoir la dynamique socio-économique à l'échelle de la province.

Ainsi, Amin Hamdaoui s'affiche comme l'exemple le plus éloquent de la persévérance et de la réussite, et ce grâce au soutien de l'INDH, lequel a contribué à améliorer ses compétences et capacités, pour la mise en œuvre d'un projet permanent offrant un revenu stable.

Ce jeune entrepreneur, actuellement gérant d'un café-restaurant dans la région de Selouane, a réussi à concrétiser son objectif dont il s'est fixé depuis qu'il était étudiant à l'université.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le jeune entrepreneur a indiqué que l'idée du projet remonte à ses années d'études à l'université, où il possédait un "petit kiosque" qui sert de petits repas. Cette activité lui a permis d'assurer une certaine "autonomie financière" pour couvrir les frais de ses études.

Après avoir achevé ses études en licence, et grâce à l'apport de l'INDH, M. Hamdaoui a décidé de développer et de donner corps à son projet, dont le lancement coïncidait avec la crise sanitaire due à la pandémie covid-19.

"En dépit de la crise sanitaire mondiale et ses répercussions, j'ai pu bénéficier d'ateliers de formation à distance, initiés par les cadres de la Plateforme des jeunes à Nador, notamment dans les domaines liés à la gestion financière et administrative, ainsi que le management de projets", s'est-il félicité, faisant observer que les prestations fournies lui ont permis de lancer avec succès son projet prometteur.

S'attardant sur les contraintes auxquelles il a été confronté au début, M.Hamdaoui a fait savoir que l'encadrement et l'accompagnement de la plateforme des jeunes, outre sa détermination et sa forte volonté, lui ont permis de les surmonter et atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, notant que son projet emploie actuellement environ 13 personnes.

Et de poursuivre que son projet, qui offre aujourd'hui des prestations de grande qualité, constitue une valeur ajoutée pour la région, qui ne compte que deux projets similaires.

Dans la foulée, la Plateforme des jeunes de la province de Nador, mise en place dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH, constitue un véritable tremplin pour les jeunes en vue de concrétiser leurs idées de projets et accéder au marché du travail.

La plateforme, un élément fondamental de l'axe d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, offre ses services aux jeunes de la province afin qu'ils puissent développer leurs capacités et compétences personnelles et professionnelles, en plus de les accompagner pour réaliser leur rêve d'auto-entrepreneuriat et impulser, par là même, une dynamique socio-économique vertueuse à l'échelle de la province.

De son côté, le Chef du service d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes à la Division des affaires sociales de la préfecture de la province de Nador, Mourad El Faqihi, a souligné que depuis la création de cette plateforme dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH (2019-2023) et jusqu'à début août dernier, quelque 77 projets ont été approuvés par le Comité provincial de développement humain (CPDH) dans les axes de l'entrepreneuriat et d'amélioration du revenu, au profit de 30 coopératives, 44 sociétés et 3 auto-entrepreneurs.

Ces projets bénéficient à environ 150 personnes et totalisent une enveloppe de près de 34,5 millions de dirhams (MDH), avec une contribution de l'INDH de l'ordre de 16 MDH, contre 18 MDH apportés par les porteurs de projets.

Pour l'axe de l'employabilité, poursuit-il, il est mis en œuvre dans le cadre d'une convention de partenariat avec l'association Al Jisr, en vue de former et d'intégrer quelque 160 personnes dans le marché de l'emploi au niveau de la province de Nador.