Afrique: La pénurie de vaccins contre le choléra entraîne la suspension temporaire de la stratégie à deux doses, alors que le nombre de cas augmente dans le monde

communiqué de presse

En raison de tensions sur les approvisionnements mondiaux en vaccins anticholériques, le Groupe international de coordination (GIC) - l'organisme qui gère les approvisionnements d'urgence en vaccins - a dû temporairement suspendre le schéma vaccinal habituel à deux doses dans le cadre de campagnes de riposte aux flambées. Une seule dose est actuellement administrée.

Ce changement de stratégie permettra d'utiliser les doses dans un plus grand nombre de pays, alors que l'on constate une augmentation sans précédent du nombre d'épidémies de choléra dans le monde.

Depuis janvier dernier, 29 pays ont signalé des cas de choléra, dont Haïti, le Malawi et la Syrie qui sont confrontés à des épidémies de grande ampleur. À titre de comparaison, au cours des cinq années précédentes, moins de 20 pays en moyenne avaient signalé des épidémies. Au niveau mondial, les épidémies sont plus nombreuses, plus étendues et plus graves à cause d'inondations, de sécheresses, de conflits, de mouvements de population et à d'autres facteurs qui limitent l'accès à l'eau potable et augmentent le risque d'épidémies de choléra.

La stratégie reposant sur une dose unique s'est avérée efficace pour faire face aux épidémies, même si les données probantes sur la durée exacte de la protection sont limitées et si la protection semble être beaucoup plus faible chez les enfants. Avec un schéma à deux doses, lorsque la deuxième dose est administrée dans les six mois suivant la première, l'immunité contre l'infection dure trois ans.

Toutefois, il est préférable d'administrer une seule dose que de n'en administrer aucune : avec l'interruption temporaire de la stratégie à deux doses, l'immunité sera plus faible et moins durable, mais cette décision permettra à davantage de personnes d'être vaccinées et de bénéficier d'une protection à court terme, si la situation mondiale continue à se dégrader.

L'approvisionnement en vaccins anticholériques est aujourd'hui extrêmement limité. L'utilisation du stock de vaccins pour les interventions d'urgence est coordonnée par le GIC qui gère le stock mondial de vaccins anticholériques oraux. Sur un total de 36 millions de doses dont la production est prévue en 2022, 24 millions ont déjà été expédiées pour des campagnes préventives (17 %) et réactives (83 %) et l'envoi de huit millions de doses supplémentaires a été approuvé par le GIC pour le deuxième cycle de vaccination d'urgence dans quatre pays, ce qui témoigne de la gravité de la pénurie. Comme les fabricants de vaccins ont atteint leurs capacités maximales, il n'y a pas de solution à court terme pour augmenter la production. La suspension temporaire de la stratégie à deux doses permettra d'utiliser les doses restantes pour répondre aux besoins jusqu'à la fin de l'année.

Il s'agit d'une solution à court terme, mais pour remédier au problème à long terme, il faut agir d'urgence afin d'augmenter la production mondiale de vaccins.

Le GIC continuera de surveiller les tendances épidémiologiques mondiales ainsi que l'état du stock de vaccins contre le choléra et réexaminera régulièrement cette décision.

À propos du GIC

Le GIC (en anglais) est un groupe international chargé de gérer et de coordonner les approvisionnements d'urgence en vaccins et en antibiotiques pour les pays confrontés à des épidémies de grande ampleur. Il gère le stock mondial de vaccins anticholériques oraux. Ce groupe est constitué de membres de l'OMS, de Médecins sans Frontières de l'UNICEF et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le GIC a été créé en 1997, à la suite de grandes épidémies de méningite en Afrique, pour gérer et coordonner les approvisionnements d'urgence en vaccins et en antibiotiques pour les pays confrontés à des épidémies de grande ampleur.

Depuis la constitution du stock de vaccins contre le choléra en 2013, 120 millions de doses de vaccins anticholériques oraux ont été expédiées dans 23 pays, dont 73 millions (60 %) ont été approuvées pour une intervention d'urgence.