Afrique du Nord: Le mufti général d'El Qods exprime la reconnaissance du peuple palestinien à l'Algérie

Alger — Le mufti général d'Al Qods et des territoires palestiniens, Cheikh Mohammed Hussein a exprimé la reconnaissance du peuple palestinien à l'Algérie, a sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour avoir abrité la réunion des factions palestiniennes, a indiqué mardi un communiqué du Haut Conseil islamique (HCI).

"Lors d'une rencontre avec le président du HCI, Bouabdallah Ghlamallah en marge de la conférence mondiale sur la Fatwa et les objectifs du développement durable, organisée au Caire, cheikh Mohammed Hussein a remercié le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour avoir parrainé cette réunion qui a donné lieu à la signature de +la Déclaration d'Alger+ et a salué sa sagesse et son attachement à unifier les factions pour réaliser l'unité nationale palestinienne", précise le communiqué.

Le mufti général d'Al Qods a exprimé son souhait de voir "les résultats du Sommet arabe d'Alger répondre aux aspirations et attentes du peuple palestinien", a-t-on relevé de même source.

Le président du HCI, Bouabdallah Ghlamallah a, lui, réitéré "la position immuable de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne", tout en appelant les factions palestiniennes à "adhérer à la +Déclaration d'Alger+ pour soutenir la cause palestinienne et réaliser les objectifs et les aspirations du peuple palestinien".