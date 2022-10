Afrique du Nord: Représentants de 18 pays et 36 syndicats au Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui

Chahid El-Hafed — Le Secrétaire général (SG) de l'Union générale des travailleurs de Sakiat el-Hamra et Oued-Edhahab, Salama El-Bachir a déclaré que le Forum syndical international de solidarité avec le peuple sahraoui, prévu dans les camps des réfugiés le 20, 21 et 22 octobre, connaitra la participation de 86 participants représentant 18 pays et 36 syndicats.

Cet évènement qui coïncide avec le 48ème anniversaire de la Journée nationale du travailleur intervient, selon Salama El-Bachir, parallèlement au retour à la lutte armée et la lutte sur les fronts militaire, diplomatique, légal et politique, a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le SG de l'Union générale des travailleurs sahraouis a indiqué que le forum tentera de coordonner le travail entre les syndicats internationaux participants, en vue de défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et lui permettre de faire entendre sa voix dans les quatre coins du monde, en plus de faire la lumière sur la souffrance des travailleurs et citoyens sahraouis dans les régions occupées, vivant sous la répression de l'occupant marocain et dépourvus des droits les plus élémentaires garantis par les chartes internationales.

Selon l'Agence (SPS), la représentante du syndicat sénégalais des travailleurs de l'enseignement, Fatma Sar a assisté au forum dans un contexte de solidarité avec la cause sahraouie, où elle a affirmé sa position de soutien au combat du peuple sahraoui jusqu'à sa libération.