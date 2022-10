Congo-Brazzaville: Diplomatie parlementaire - Le Congo et l'Algérie raffermissent leurs relations

Porteur d'une lettre de félicitations du président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie, Ibrahim Boughali, à son homologue congolais, Isidore Mvouba, le diplomate algérien en poste à Brazzaville, Larbi El Hadj Ali, a échangé avec lui le 18 octobre.

La République du Congo et l'Algérie viennent d'entamer respectivement une nouvelle législature. Ibrahim Boughali, dans sa lettre, a rassuré son homologue, Isidore Mvouba, de sa disponibilité de travailler avec l'Assemblée nationale du Congo pour le développement et le raffermissement des relations parlementaires entre les deux institutions. " C'est l'occasion de consolider la coopération existant entre les deux Assemblées nationales, d'exprimer une volonté de la poursuivre, que ce soit au niveau bilatéral, régional, au niveau du Parlement africain et au niveau des autres institutions parlementaires internationales. C'est le sens de ce message que j'ai transmis au président de l'Assemblée nationale du Congo ", a expliqué Larbi El Hadj Ali à sa sortie d'audience.

En effet, la République algérienne démocratique et populaire entend élargir sa coopération avec le Congo dans les domaines économique, culturel et commercial en sus des relations politiques. " La diplomatie parlementaire occupe une place importante dans l'action externe des Etats, c'est dans cette optique que nous voulons développer la relation entre les deux pays. Cette rencontre était une occasion d'examiner, avec le président de l'Assemblée nationale, les voies et moyens de développer cette coopération afin de permettre aux Assemblées nationales des deux pays de contribuer à la consolidation de nos relations ", a conclu l'ambassadeur d'Algérie au Congo.