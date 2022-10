Bénin: Soutien à la chaine des valeurs du maïs et du riz- La Bid apporte 12 milliards de Fcfa

Au Bénin, la Banque islamique du développement (Bid), apporte 18,4 millions soit plus de 12 milliards de Fcfa, en faveur des chaînes de valeur du maïs et du riz, rapporte commodafrica. com, dans sa publication de ce 19 Octobre 2022.

La signature a eu lieu, selon la source en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington. Ce financement est destiné au Projet intégré de développement des chaînes de valeur (Pdicdva) ciblant les filières maïs et riz.

Le projet s’articule autour de la mise en valeur des bas-fonds, l’accès à des semences améliorées, la réhabilitation des routes et réservoirs d’eau, l’accès aux équipements agricoles et la construction d’espaces de stockage, de séchage et des complexes d’étuvage du riz.