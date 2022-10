Maroc: Aicha Belarbi, invitée de la Maison de la poésie vendredi prochain

La poétesse Aïcha Belarbi sera l'invitée, vendredi prochain à Rabat, du troisième épisode de l'émission "Dans la Chambre lumineuse" (Fi Al Ghorfa Al Modia) organisée par la Maison de la poésie au Maroc et l'Association marocaine d'art photographique (AMAP) .

Initié avec le soutien de la Fondation Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la culture), cet événement aura lieu à la Galerie d'art de la Fondation CDG, souligne un communiqué de la Maison de la Poésie au Maroc.

Professeure universitaire et sociologue, Aïcha Belarbi a publié plusieurs ouvrages dont "Couples en question", "Corps au féminin", et "Femmes et Islam", rappelle la même source.

Militante pour les droits des femmes marocaines depuis le milieu des années 70 du siècle dernier, elle était membre du gouvernement d'alternance entre 1998 et 2002, et ambassadrice du Maroc auprès de l'Union européenne, puis commissaire internationale à l'Organisation internationale pour les migrations entre 2004 et 2006.

Elle a aussi à son actif plusieurs autres publications, dont "Vie en vers", "Impressions, expressions", "Longue traversée" et "Le soleil se lève la nuit".