Maroc: Les "Rencontres de la photographie de Marrakech" reviennent pour une 3ème édition haute en couleur

La 3ème édition des Rencontres de la photographie de Marrakech (RPM), dont le coup d'envoi a été donné lundi soir, à l'emblématique Palais Badii, accueille cette année près de 80 artistes, issus d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique.

Rendez-vous incontournable des professionnels et des amoureux de la photographie d'ici et d'ailleurs, l'édition 2022 qui se poursuit jusqu'au 23 octobre courant, met à l'honneur la photographie africaine et brésilienne ainsi qu'un volet essentiel du patrimoine marocain, à savoir l'art photographique des Marocains de confession juive.

Comme à son accoutumée, les RPM investissent les lieux emblématiques de la cité ocre, dont le Palais Badii et le Musée national du tissage et du tapis Dar Si Said, qui abriteront 5 expositions inédites grâce au partenariat avec le ministère de la Culture, la Fondation nationale des musées, la Galerie Shart et Myriem Himmich Gallery.

Cet événement gratuit et ouvert à tous propose également un parcours dans la cité ocre avec une sélection d'expositions au sein de galeries d'art et autres espaces publics et privés de la ville et ce, en collaboration avec les institutions partenaires, notamment Pikala Bikes, musée Yves Saint Laurent de Marrakech, Musée du judaïsme marocain, Ecole supérieure des arts visuels (ESAV) de Marrakech, Théâtre Royal, Emerging Business Factory (EBF) et autres.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'info en continu de la MAP, Abdellah Oustad, fondateur et codirecteur des Rencontres de la photographie de Marrakech, a indiqué que cette manifestation artistique vise à favoriser l'échange entre créateurs marocains et artistes venus du monde entier, relevant que cette édition sera marquée par une participation distinguée des artistes africains dans le but de faire découvrir la création artistique africaine.

Et de noter que les RPM vont constituer une belle occasion pour les photographes de partager leurs expériences artistiques et leur vécu, notamment lors du confinement de 2020 et 2021, soulignant que cette édition consacre une belle partie aux jeunes créateurs avec la sélection d'une trentaine d'artistes de la nouvelle génération.

De son côté, Mme Myriem Himmich, artiste-photographe, galeriste et co-directrice des RPM, a affirmé que ce festival soutient la photographie contemporaine émergente en lui donnant une scène de renommée internationale, notant que les RPM ont aussi pour mission d'initier à l'art photographique aussi bien les amateurs de ce genre artistique que le grand public.

Dans ce sens, elle a fait savoir que les organisateurs ont concocté une programmation riche avec des expositions disséminées un peu partout dans la cité ocre, en plus de projections, d'ateliers, de conférences-débats, de lectures de portfolio et de nombreux moments d'échange avec des experts.

Organisées par l'Association marocaine "Voix plurielles", en partenariat avec "Cultures nomades production" (France), les RPM s'affirment aujourd'hui comme un observatoire de la création contemporaine et de la jeune photographie du continent africain.

L'événement se veut aussi le décodeur d'un monde qui change où la photographie est devenue un médium privilégié.

Pour cette édition, une trentaine de photographes et une centaine de clichés seront présentés grâce à la collaboration avec la Biennale de Bamako et à l'artiste brésilien Claudio Edinger.

Cette édition des RPM sera également marquée par le partenariat avec l'Institut néerlandais au Maroc (NIMAR) et une première participation de photographes venus des Pays-Bas.