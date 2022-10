Cote d'Ivoire: Retour annoncé de Blé Goudé au bercail - Un pas de plus vers la réconciliation nationale?

A ce que l'on dit, c'est acté. L'emblématique leader des Jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, devrait pouvoir rejoindre le bercail après un exil forcé de 9 ans passés à La Haye, en partie dans les liens de la détention.

C'est, en tout cas, ce qu'a laissé entendre son mouvement, le Conseil pour la Justice et l'égalité des peuples (COJEP) qui affirme que " les autorités ivoiriennes ont formellement donné leur accord par écrit " à travers des échanges épistolaires entre le Garde des Sceaux de la Côte d'Ivoire et le Greffe de la CPI. Il reste cependant, selon les mêmes sources, des détails logistiques et sécuritaires à affiner pour que " le Général de la rue " foule à nouveau le sol de sa terre natale.

Ce retour, il faut le dire, était plus ou moins attendu car les signes avant-coureurs étaient nettement perceptibles depuis quelque temps déjà. En effet, depuis le 30 mai dernier, l'homme qui n'a jamais cessé de manifester son désir de rentrer en Côte d'Ivoire, avait reçu des mains de l'ambassadeur ivoirien aux Pays-Bas, son passeport, après avoir été blanchi par la CPI en 2019 des chefs d'accusation de crimes contre l'humanité qui pesaient sur lui à la suite des violences post-électorales survenues en RCI entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011.

Il reste à espérer que de retour au bercail, Charles Blé Goudé s'inscrive dans le schéma de la réconciliation nationale

Auparavant, l'arrivée, une année plus tôt à Abidjan, de son mentor et co-accusé, l'ex-président Laurent Gbagbo, avait frayé le chemin pour ce retour d'exil de son ministre de la Jeunesse. Cela dit, même s'il n'y a pas encore de date officielle pour l'atterrissage de l'avion qui ramènera au bercail Charles Blé Goudé, l'on peut déjà se féliciter de cette décision des autorités ivoiriennes qui font un pas de plus dans le sens de la réconciliation nationale.

Faut-il le rappeler, le retour de tous les exilés politiques est une doléance portée par la plupart des acteurs de la scène politique en Côte d'Ivoire. A la dernière rencontre entre Laurent Gbagbo et le président Alassane Dramane Ouattara, le dossier était à nouveau à l'ordre du jour. En accédant à cette requête pressante, le chef de l'Etat ivoirien accélère la dissipation des rancœurs et met du baume sur les plaies d'un tissu socio-politique encore très distendu de la Côte d'Ivoire.

Il augmente ainsi son capital de sympathie ; lui qui a été très sévèrement critiqué lors de ses deux premiers mandats pour n'avoir pas mis la réconciliation nationale au cœur de son action politique. Mieux, il laisse, de ce fait, en legs aux générations futures, l'image d'un faiseur de paix et se rapproche ainsi de celle du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët Boigny, qui est resté dans l'imaginaire collectif ivoirien comme un grand artisan de paix. Mais il reste à espérer que de retour au bercail, Charles Blé Goudé s'inscrive dans ce schéma de la réconciliation nationale.

En effet, l'homme, on ne le sait que trop, s'est fait une sulfureuse réputation dans les discours haineux et incendiaires et l'on peut avoir de véritables craintes de voir la scène politique qui a tous les traits d'un volcan aux éruptions meurtrières, s'enflammer au détour d'une de ces déclarations dont lui seul a le secret.

On peut se surprendre à rêver aussi du retour d'exil de son alter ego, Guillaume Soro

" Les anciens tisons s'enflamment vite ", disent les Ivoiriens eux-mêmes et cela est particulièrement vrai dans ce cas précis où les cœurs des parents des victimes des violences de la crise post-électorale, continuent de saigner en voyant la Justice blanchir, l'un après l'autre, des responsables politiques. L'éventualité de ce scénario est d'autant plus grande que l'homme, en plus d'en avoir encore gros sur le cœur contre ses adversaires politiques d'hier, ne filerait plus non plus le parfait amour avec son ex-mentor, Laurent Gbagbo, auquel il n'aurait pas pardonné la rupture avec son épouse Simone Gbagbo dont il serait plus proche.

Mais l'on peut espérer que l'auteur du livre, De l'enfer, je reviendrai, en Côte d'Ivoire, a tiré leçon de ses méditations dans les geôles de La Haye et s'est profondément assagi. Du reste, son retour au bercail devrait être assorti de conditions. Il devrait de ce fait rentrer dans les rangs et marcher dans la trajectoire édictée par ses aînés de la scène politique ivoirienne.

Peut-il même en être autrement quand on sait que non seulement il a un devoir de gratitude vis-à-vis du président Alassane Dramane Ouattara qui a accepté son retour au pays, mais aussi qu'il est tenu en laisse par la Justice ivoirienne ? En tout état de cause, même si le retour du Génie de Kpo devrait annoncer une tempête, ce serait sans doute une tempête dans un verre d'eau. En attendant de voir ce retour annoncé de Charles Blé Goudé que l'on pronostique avant la fin de l'année 2022, l'on peut se surprendre à rêver aussi du retour d'exil de son alter ego, Guillaume Soro, tombé en disgrâce.

Ce serait un autre pas de géant dans la réconciliation en Côte d'Ivoire qui tirerait certainement le plus grand bien de réunir sous l'arbre à palabre, tous ses enfants exilés pour non seulement tourner définitivement la page de l'histoire de leur pays qu'il ont écrite en lettres de sang, mais aussi pour tracer ensemble les lignes de l'avenir sur le solide socle de la concorde nationale.