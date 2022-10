Togo: Le MPL est préoccupé

Le parti de Professeur Pascal Kossivi ADJAMAGBO, MPL (Mouvement du Peuple pour la Liberté-ABLODEVIWO) est très préoccupé. Et cette préoccupation, c'est par rapport à la situation des enseignants licenciés durant l'année scolaire 2021-2022. Voici ce qu'écrit e président national de ce parti politique...

Concernant les enseignants togolais licenciés

Nouvelle interpellation du nouveau Directeur Général de l'OIT et du Premier Ministre togolais sur les droits des travailleurs togolais

Dans une publication intitulée " interpellation du nouveau directeur général de l'OIT et du Premier Ministre du Togo sur les droits des travailleurs togolais interpellation ", le Mouvement du Peuple pour la Liberté (MPL-ABLODEVIWO) avait interpellé à l'occasion de la dernière fête du travail le 1er mai 2022, à la fois le nouveau Directeur Général de l'Organisation International du Travail (OIT) et ancien Premier Ministre du Togo et l'actuel Premier Ministre du Togo, au sujet du licenciement de 116 enseignants et de l'emprisonnement de trois d'entre eux, bafouant gravement les droits fondamentaux et constitutionnels des travailleurs togolais qui devraient être défendus et garantis par l'OIT, et confortant les accusations tenaces de dictature contre le régime héréditaire cinquantenaire togolais.

Le MPL félicite le Premier Ministre togolais pour avoir répondu en partie à son interpellation, par la libération le 5 octobre 2022 des trois enseignants libérés, et par la libération sans caution le 17 octobre 2022 des cinq élèves " scandaleusement embastillés " pour avoir soutenu leurs enseignants grévistes licenciés ou emprisonnés. Le MPL félicite également le Directeur Général de l'OIT qui a sur son bureau depuis le début du mois de mai dernier le dossier juridique des enseignants togolais abusivement licenciés ou emprisonnés par le gouvernement togolais, et qui a dû faire le nécessaire auprès du gouvernement togolais pour sauver sa face devant l'OIT.

Enfin, le MPL prie le Directeur Général de l'OIT et le Premier Ministre togolais de porter à leur achèvement leurs réponses en actes à la première interpellation du MPL en date du 1er mai 2022, par l'annulation avec " dommages et intérêts " du " licenciement abusif " des enseignants grévistes togolais. Il y va de l'honneur du Togo et de l'OIT.